https://ria.ru/20211209/reaktor-1763013589.html

Ученый рассказал, как решат главную экопроблему атомной отрасли в России

Ученый рассказал, как решат главную экопроблему атомной отрасли в России - РИА Новости, 09.12.2021

Ученый рассказал, как решат главную экопроблему атомной отрасли в России

Самый мощный в мире многоцелевой исследовательский ядерный реактор на быстрых нейтронах МБИР, строящийся в России, необходим для обоснования выбора схемы... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T19:09

2021-12-09T19:09

2021-12-09T19:09

наука

наука

атомная энергетика

ульяновская область

москва

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155879/51/1558795189_0:25:3555:2025_1920x0_80_0_0_d01961a41c153d1a8e26628dc2946d68.jpg

СОЧИ, 9 дек - РИА Новости. Самый мощный в мире многоцелевой исследовательский ядерный реактор на быстрых нейтронах МБИР, строящийся в России, необходим для обоснования выбора схемы "обезвреживания" самых опасных радиоактивных отходов и решения самой важной экологической проблемы атомной отрасли, связанной с накоплением больших объемов отработавшего ядерного топлива, заявил декан химического факультета МГУ имени Ломоносова Степан Калмыков.Специалисты сходятся во мнении, что развитие мировой атомной энергетики невозможно без решения вопроса, что делать с накапливающимися объемами отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реакторов разного типа. Прежде всего, речь идет о необходимости избавиться от наиболее опасных радиоактивных изотопов (так называемых минорных актинидов) и тем самым существенно снизить радиационную нагрузку на окружающую среду. Минорные актиниды можно уничтожать, "выжигая" в реакторах на быстрых нейтронах.Но прежде надо определиться, какой способ "выжигания" будет наиболее выгодным, подчеркнул Калмыков. "Радиохимические задачи переработки ОЯТ повисают в воздухе, если не будет главного итога - в какой форме "выжигать" минорные актиниды. И реактор МБИР как раз и должен помочь обосновать экономическую эффективность того или иного способа обращения с отработавшим ядерным топливом. Исследования на МБИРе помогут понять, как "выжигать" "миноры", в какой форме", - отметил он."И результаты, которые будут получены на МБИРе, фактически определят облик замкнутого ядерного топливного цикла нового поколения с отказом от захоронения долгоживущих радиоактивных отходов в геологических формациях", - пояснил Калмыков.Реактор МБИР тепловой мощностью 150 мегаватт строится на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) "Росатома" в Димитровграде Ульяновской области. Ввод реактора в эксплуатацию намечен на вторую половину 2020-х годов. Предполагается, что МБИР обеспечит атомную отрасль современной и технологически совершенной исследовательской инфраструктурой на полвека вперед. Уникальные технические характеристики МБИР позволят решать широкий спектр исследовательских задач в обоснование создания новых конкурентоспособных и безопасных ядерных энергетических установок, в том числе и реакторов на быстрых нейтронах для замыкания ядерного топливного цикла. Время исследований на новом реакторе сократится в несколько раз. МБИР сконструирован предприятием "Росатома" АО "Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Доллежаля" (Москва).На базе МБИР намечено создать международный центр исследований, в рамках которого зарубежные участники будут выполнять необходимые для себя эксперименты. Таким образом, с пуском МБИР Россия получит весомые дополнительные преимущества на глобальном рынке исследовательских ядерных установок, что важно и с точки зрения продвижения интересов страны в мире.

https://ria.ru/20211208/energetika-1762718093.html

https://ria.ru/20211209/rosatom-1762927490.html

ульяновская область

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наука, атомная энергетика, ульяновская область, москва, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия