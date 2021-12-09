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Наука
https://ria.ru/20211209/reaktor-1763013589.html
Ученый рассказал, как решат главную экопроблему атомной отрасли в России
Ученый рассказал, как решат главную экопроблему атомной отрасли в России - РИА Новости, 09.12.2021
Ученый рассказал, как решат главную экопроблему атомной отрасли в России
Самый мощный в мире многоцелевой исследовательский ядерный реактор на быстрых нейтронах МБИР, строящийся в России, необходим для обоснования выбора схемы... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T19:09
2021-12-09T19:09
наука
наука
атомная энергетика
ульяновская область
москва
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
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СОЧИ, 9 дек - РИА Новости. Самый мощный в мире многоцелевой исследовательский ядерный реактор на быстрых нейтронах МБИР, строящийся в России, необходим для обоснования выбора схемы "обезвреживания" самых опасных радиоактивных отходов и решения самой важной экологической проблемы атомной отрасли, связанной с накоплением больших объемов отработавшего ядерного топлива, заявил декан химического факультета МГУ имени Ломоносова Степан Калмыков.Специалисты сходятся во мнении, что развитие мировой атомной энергетики невозможно без решения вопроса, что делать с накапливающимися объемами отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реакторов разного типа. Прежде всего, речь идет о необходимости избавиться от наиболее опасных радиоактивных изотопов (так называемых минорных актинидов) и тем самым существенно снизить радиационную нагрузку на окружающую среду. Минорные актиниды можно уничтожать, "выжигая" в реакторах на быстрых нейтронах.Но прежде надо определиться, какой способ "выжигания" будет наиболее выгодным, подчеркнул Калмыков. "Радиохимические задачи переработки ОЯТ повисают в воздухе, если не будет главного итога - в какой форме "выжигать" минорные актиниды. И реактор МБИР как раз и должен помочь обосновать экономическую эффективность того или иного способа обращения с отработавшим ядерным топливом. Исследования на МБИРе помогут понять, как "выжигать" "миноры", в какой форме", - отметил он."И результаты, которые будут получены на МБИРе, фактически определят облик замкнутого ядерного топливного цикла нового поколения с отказом от захоронения долгоживущих радиоактивных отходов в геологических формациях", - пояснил Калмыков.Реактор МБИР тепловой мощностью 150 мегаватт строится на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) "Росатома" в Димитровграде Ульяновской области. Ввод реактора в эксплуатацию намечен на вторую половину 2020-х годов. Предполагается, что МБИР обеспечит атомную отрасль современной и технологически совершенной исследовательской инфраструктурой на полвека вперед. Уникальные технические характеристики МБИР позволят решать широкий спектр исследовательских задач в обоснование создания новых конкурентоспособных и безопасных ядерных энергетических установок, в том числе и реакторов на быстрых нейтронах для замыкания ядерного топливного цикла. Время исследований на новом реакторе сократится в несколько раз. МБИР сконструирован предприятием "Росатома" АО "Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Доллежаля" (Москва).На базе МБИР намечено создать международный центр исследований, в рамках которого зарубежные участники будут выполнять необходимые для себя эксперименты. Таким образом, с пуском МБИР Россия получит весомые дополнительные преимущества на глобальном рынке исследовательских ядерных установок, что важно и с точки зрения продвижения интересов страны в мире.
https://ria.ru/20211208/energetika-1762718093.html
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ульяновская область
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наука, атомная энергетика, ульяновская область, москва, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия
19:09 09.12.2021
 
Ученый рассказал, как решат главную экопроблему атомной отрасли в России

Ученый Калмыков: научный "суперреактор" решит главную экопроблему атомной отрасли в России

© Depositphotos / Ezume ImagesЧастицы атома
Частицы атома - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Depositphotos / Ezume Images
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СОЧИ, 9 дек - РИА Новости. Самый мощный в мире многоцелевой исследовательский ядерный реактор на быстрых нейтронах МБИР, строящийся в России, необходим для обоснования выбора схемы "обезвреживания" самых опасных радиоактивных отходов и решения самой важной экологической проблемы атомной отрасли, связанной с накоплением больших объемов отработавшего ядерного топлива, заявил декан химического факультета МГУ имени Ломоносова Степан Калмыков.
"Отработавшее ядерное топливо - это самая сложная по химическому составу субстанция, когда-либо существовавшая во Вселенной", - сказал Калмыков, выступая в четверг на Конгрессе молодых ученых в Сочи.
Специалисты сходятся во мнении, что развитие мировой атомной энергетики невозможно без решения вопроса, что делать с накапливающимися объемами отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реакторов разного типа. Прежде всего, речь идет о необходимости избавиться от наиболее опасных радиоактивных изотопов (так называемых минорных актинидов) и тем самым существенно снизить радиационную нагрузку на окружающую среду. Минорные актиниды можно уничтожать, "выжигая" в реакторах на быстрых нейтронах.
Но прежде надо определиться, какой способ "выжигания" будет наиболее выгодным, подчеркнул Калмыков. "Радиохимические задачи переработки ОЯТ повисают в воздухе, если не будет главного итога - в какой форме "выжигать" минорные актиниды. И реактор МБИР как раз и должен помочь обосновать экономическую эффективность того или иного способа обращения с отработавшим ядерным топливом. Исследования на МБИРе помогут понять, как "выжигать" "миноры", в какой форме", - отметил он.
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"И результаты, которые будут получены на МБИРе, фактически определят облик замкнутого ядерного топливного цикла нового поколения с отказом от захоронения долгоживущих радиоактивных отходов в геологических формациях", - пояснил Калмыков.
Реактор МБИР тепловой мощностью 150 мегаватт строится на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) "Росатома" в Димитровграде Ульяновской области. Ввод реактора в эксплуатацию намечен на вторую половину 2020-х годов. Предполагается, что МБИР обеспечит атомную отрасль современной и технологически совершенной исследовательской инфраструктурой на полвека вперед. Уникальные технические характеристики МБИР позволят решать широкий спектр исследовательских задач в обоснование создания новых конкурентоспособных и безопасных ядерных энергетических установок, в том числе и реакторов на быстрых нейтронах для замыкания ядерного топливного цикла. Время исследований на новом реакторе сократится в несколько раз. МБИР сконструирован предприятием "Росатома" АО "Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Доллежаля" (Москва).
На базе МБИР намечено создать международный центр исследований, в рамках которого зарубежные участники будут выполнять необходимые для себя эксперименты. Таким образом, с пуском МБИР Россия получит весомые дополнительные преимущества на глобальном рынке исследовательских ядерных установок, что важно и с точки зрения продвижения интересов страны в мире.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
Вчера, 13:45
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НаукаНаукаатомная энергетикаУльяновская областьМоскваГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Россия
 
 
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