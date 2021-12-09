https://ria.ru/20211209/rakety-1762914196.html

В Генштабе рассказали о готовности установок для ядерных ракет к пускам

В Генштабе рассказали о готовности установок для ядерных ракет к пускам - РИА Новости, 09.12.2021

В Генштабе рассказали о готовности установок для ядерных ракет к пускам

Ядерная триада России обеспечивает решение задач сдерживания потенциального противника, в готовности к боевому применению находятся свыше 95% пусковых установок РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T12:57

2021-12-09T12:57

2021-12-09T12:57

безопасность

валерий герасимов

ракетные войска стратегического назначения

генштаб вс россии

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Ядерная триада России обеспечивает решение задач сдерживания потенциального противника, в готовности к боевому применению находятся свыше 95% пусковых установок наземных стратегических ядерных сил (СЯС), заявил начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.Он сообщил, что "в Ракетных войсках стратегического назначения продолжается перевооружение на комплексы "Ярс", а также приводятся в готовность к боевому применению очередные пусковые установки ракетного комплекса "Авангард""."В боевой состав морских стратегических ядерных сил в ближайшее время будет введен еще один атомный подводный крейсер с баллистическими ракетами "Булава"", - сказал Герасимов.По его словам, "продолжается модернизация стратегических ракетоносцев авиационных стратегических ядерных сил, обеспечивающая применение ими современных высокоточных ракет большой дальности"."В целом состояние ядерной триады России обеспечивает решение задач сдерживания. При этом развитие стратегических ядерных сил ведется в строгом соответствии с международными обязательствами, определенными Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)", - заявил начальник Генштаба.Поддержание высокой боевой готовности ядерной триады он назвал "одной из основных задач повышения боевых возможностей Вооружённых сил".Начальник Генштаба отметил, что "в складывающейся обстановке Российская Федерация продолжает плановую деятельность по укреплению обороноспособности, исключающую возможность нанесения ущерба безопасности страны"."В течение года Вооружёнными силами решались задачи по повышению боевого потенциала, в том числе за счёт оснащения современными образцами вооружения и военной техники, совершенствования управления войсками и оружием, а также подготовки личного состава", - сказал Герасимов.

https://ria.ru/20211027/bulava-1756414051.html

https://ria.ru/20210525/triada-1733834738.html

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безопасность, валерий герасимов, ракетные войска стратегического назначения, генштаб вс россии, россия