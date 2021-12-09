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"Протон-М" со спутниками связи вывезли на стартовый комплекс Байконура
"Протон-М" со спутниками связи вывезли на стартовый комплекс Байконура - РИА Новости, 09.12.2021
"Протон-М" со спутниками связи вывезли на стартовый комплекс Байконура
Ракета-носитель "Протон-М", которой 12 декабря предстоит отправить на орбиту российские телекоммуникационные космические аппараты "Экспресс-АМУ3" и... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T16:53
2021-12-09T16:53
байконур (город)
информационные спутниковые системы
роскосмос
космос - риа наука
протон-м
бриз-м
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Ракета-носитель "Протон-М", которой 12 декабря предстоит отправить на орбиту российские телекоммуникационные космические аппараты "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7", вывезена на стартовый комплекс космодрома Байконур, сообщил "Роскосмос"."Ракета космического назначения Протон-М / Бриз-М / #ЭкспрессАМУ3 и #ЭкспрессАМУ7 доставлена на стартовый комплекс площадки №200. Пока она находится в горизонтальном положении на транспортно-установочном агрегате, проводится ее внешний осмотр", - указано в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.Пуск ракеты "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" запланирован на 12 декабря в 15.09 мск. Ранее сообщалось, что запуск спутников был перенесен с 6 декабря на 12 декабря из-за замечаний технического руководства к разгонному блоку "Бриз-М". До этого пуск переносили с ноября на декабрь из-за небольшой технической проблемы в одном из аппаратов.Это будет второй пуск тяжелой ракеты "Протон-М" в 2021 году.Спутники "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" производятся на предприятии "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева" специально для компании "Космическая связь". На сегодняшний день орбитальная группировка "Космической связи" состоит из 12 спутников "Экспресс". Группировка телекоммуникационных спутников предназначена для предоставления услуг телерадиовещания, телефонии, передачи данных и создания сетей связи. Спутники обеспечивают покрытие территорий России и ближайшего зарубежья.
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байконур (город), информационные спутниковые системы, роскосмос, космос - риа наука, протон-м, бриз-м
16:53 09.12.2021
 
"Протон-М" со спутниками связи вывезли на стартовый комплекс Байконура

Ракету "Протон-М" с российскими спутниками связи вывезли на стартовый комплекс Байконура

© РИА Новости / Олег Урусов / Перейти в фотобанкВывоз ракеты "Протон-М" на стартовый комплекс "Байконура". Архив
Вывоз ракеты Протон-М на стартовый комплекс Байконура. Архив - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Олег Урусов
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Ракета-носитель "Протон-М", которой 12 декабря предстоит отправить на орбиту российские телекоммуникационные космические аппараты "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7", вывезена на стартовый комплекс космодрома Байконур, сообщил "Роскосмос".
"Ракета космического назначения Протон-М / Бриз-М / #ЭкспрессАМУ3 и #ЭкспрессАМУ7 доставлена на стартовый комплекс площадки №200. Пока она находится в горизонтальном положении на транспортно-установочном агрегате, проводится ее внешний осмотр", - указано в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.
Пуск ракеты "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" запланирован на 12 декабря в 15.09 мск. Ранее сообщалось, что запуск спутников был перенесен с 6 декабря на 12 декабря из-за замечаний технического руководства к разгонному блоку "Бриз-М". До этого пуск переносили с ноября на декабрь из-за небольшой технической проблемы в одном из аппаратов.
Это будет второй пуск тяжелой ракеты "Протон-М" в 2021 году.
Спутники "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" производятся на предприятии "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева" специально для компании "Космическая связь". На сегодняшний день орбитальная группировка "Космической связи" состоит из 12 спутников "Экспресс". Группировка телекоммуникационных спутников предназначена для предоставления услуг телерадиовещания, телефонии, передачи данных и создания сетей связи. Спутники обеспечивают покрытие территорий России и ближайшего зарубежья.
В монтажно-испытательном корпусе космодрома Плесецк, где собирается и испытывается тяжелый ракетоноситель Ангара-А5 - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
12:39
Источник назвал дату третьего пуска тяжелой ракеты "Ангара-А5" с Плесецка
 
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