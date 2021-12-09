https://ria.ru/20211209/raketa-1762908928.html
Источник назвал дату третьего пуска тяжелой ракеты "Ангара-А5" с Плесецка
Источник назвал дату третьего пуска тяжелой ракеты "Ангара-А5" с Плесецка - РИА Новости, 09.12.2021
Источник назвал дату третьего пуска тяжелой ракеты "Ангара-А5" с Плесецка
Пуск тяжелой ракеты "Ангара-А5" с космодрома "Плесецк" состоится 23 декабря, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T12:39
2021-12-09T12:39
2021-12-09T12:39
ангара (ракета)
космос - риа наука
плесецк (космодром)
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пуск тяжелой ракеты "Ангара-А5" с космодрома "Плесецк" состоится 23 декабря, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли."Пуск "Ангары-А5" состоится 23 декабря в 18.00", - сказал собеседник агентства.По его словам, резервная дата – 24 декабря."Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".Первые два пуска тяжелой "Ангары" состоялись 23 декабря 2014 года и 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк.Минобороны в октябре сообщило, что планирует провести 17 пусков ракеты "Ангара-А5" с космодрома Плесецк до конца 2027 года, в том числе один в 2021 году и два – в 2022-м.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Новейшая российская ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5»
«Ангара-А5» относится к семейству российских ракет-носителей модульного типа, позволяющих доставить на орбиту до 38 тонн груза. Эти корабли объединили передовые технические разработки, включая уникальные кислородно-керосиновые двигатели, которые гораздо меньше вредят окружающей среде. Подробнее о конструкции «Ангары-А5» — в видеоинфографике Ria.ru.
2021-12-09T12:39
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ангара (ракета), космос - риа наука, плесецк (космодром), россия
Источник назвал дату третьего пуска тяжелой ракеты "Ангара-А5" с Плесецка
Источник: третий пуск тяжелой ракеты "Ангара-А5" с космодрома Плесецк состоится 23 декабря
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Пуск тяжелой ракеты "Ангара-А5"
с космодрома "Плесецк" состоится 23 декабря, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Пуск "Ангары-А5" состоится 23 декабря в 18.00", - сказал собеседник агентства.
По его словам, резервная дата – 24 декабря.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
Первые два пуска тяжелой "Ангары" состоялись 23 декабря 2014 года и 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк
.
Минобороны в октябре сообщило, что планирует провести 17 пусков ракеты "Ангара-А5" с космодрома Плесецк до конца 2027 года, в том числе один в 2021 году и два – в 2022-м.