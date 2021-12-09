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Ростовчане проходили в ТЦ по QR-кодам утюга, стиральной машины и курицы
Ростовчане проходили в ТЦ по QR-кодам утюга, стиральной машины и курицы - РИА Новости, 09.12.2021
Ростовчане проходили в ТЦ по QR-кодам утюга, стиральной машины и курицы
Специалисты Роспотребнадзора выявляют случаи, когда из-за формального отношения проверяющих жители Ростовской области проходят в торговые центры и на вокзалы по РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T12:22
2021-12-09T12:22
2021-12-09T12:24
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 дек – РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора выявляют случаи, когда из-за формального отношения проверяющих жители Ростовской области проходят в торговые центры и на вокзалы по QR-кодам утюга, стиральной машины или курицы, сообщил журналистам глава регионального управления ведомства Евгений Ковалев.По его словам, жители региона зачастую находятся в торговых центрах и на вокзалах без масок, а охранники на входах в места общественного пребывания формально выполняют свои обязанности по проверке у них QR-кодов о прививках от коронавируса."Да, вроде подносится туда (к QR-коду) телефон либо другое считывающее устройство, по факту же мы неоднократно засвидетельствовали проход (в общественные места) по QR-коду, например, относящемуся к утюгу, либо стиральной машине, либо к курице. Это, к сожалению, есть", - сказал Ковалев.Он напомнил, что на сегодняшний день в Ростовской области регистрируется достаточно высокий уровень заболеваемости коронавирусом, хотя загрузка ковидных госпиталей несколько снизилась. По мнению Ковалева, в действующем постановлении регионального правительства ограничительные меры хорошо сбалансированы.Согласно документу, в частности, при посещении большинства общественных мест, включая торговые центры, вокзалы, театры, фитнес-центры, необходимо предъявлять сертификат о прививке, справку о перенесенном заболевании либо медотвод от вакцинации с отрицательным ПЦР-тестом.
https://ria.ru/20211108/qr-kod-1758106651.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ростовская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, происшествия
12:22 09.12.2021 (обновлено: 12:24 09.12.2021)
Ростовчане проходили в ТЦ по QR-кодам утюга, стиральной машины и курицы
Роспотребнадзор выявил случаи прохода в ростовские ТЦ по QR-кодам утюга и курицы
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 дек – РИА Новости.
Специалисты Роспотребнадзора
выявляют случаи, когда из-за формального отношения проверяющих жители Ростовской области
проходят в торговые центры и на вокзалы по QR-кодам утюга, стиральной машины или курицы, сообщил журналистам глава регионального управления ведомства Евгений Ковалев.
По его словам, жители региона зачастую находятся в торговых центрах и на вокзалах без масок, а охранники на входах в места общественного пребывания формально выполняют свои обязанности по проверке у них QR-кодов о прививках от коронавируса.
"Да, вроде подносится туда (к QR-коду) телефон либо другое считывающее устройство, по факту же мы неоднократно засвидетельствовали проход (в общественные места) по QR-коду, например, относящемуся к утюгу, либо стиральной машине, либо к курице. Это, к сожалению, есть", - сказал Ковалев.
Он напомнил, что на сегодняшний день в Ростовской области регистрируется достаточно высокий уровень заболеваемости коронавирусом, хотя загрузка ковидных госпиталей несколько снизилась. По мнению Ковалева, в действующем постановлении регионального правительства ограничительные меры хорошо сбалансированы.
Согласно документу, в частности, при посещении большинства общественных мест, включая торговые центры, вокзалы, театры, фитнес-центры, необходимо предъявлять сертификат о прививке, справку о перенесенном заболевании либо медотвод от вакцинации с отрицательным ПЦР-тестом.