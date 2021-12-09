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Ростовчане проходили в ТЦ по QR-кодам утюга, стиральной машины и курицы

Ростовчане проходили в ТЦ по QR-кодам утюга, стиральной машины и курицы - РИА Новости, 09.12.2021

Ростовчане проходили в ТЦ по QR-кодам утюга, стиральной машины и курицы

Специалисты Роспотребнадзора выявляют случаи, когда из-за формального отношения проверяющих жители Ростовской области проходят в торговые центры и на вокзалы по РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T12:22

2021-12-09T12:22

2021-12-09T12:24

распространение коронавируса

ростовская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 дек – РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора выявляют случаи, когда из-за формального отношения проверяющих жители Ростовской области проходят в торговые центры и на вокзалы по QR-кодам утюга, стиральной машины или курицы, сообщил журналистам глава регионального управления ведомства Евгений Ковалев.По его словам, жители региона зачастую находятся в торговых центрах и на вокзалах без масок, а охранники на входах в места общественного пребывания формально выполняют свои обязанности по проверке у них QR-кодов о прививках от коронавируса."Да, вроде подносится туда (к QR-коду) телефон либо другое считывающее устройство, по факту же мы неоднократно засвидетельствовали проход (в общественные места) по QR-коду, например, относящемуся к утюгу, либо стиральной машине, либо к курице. Это, к сожалению, есть", - сказал Ковалев.Он напомнил, что на сегодняшний день в Ростовской области регистрируется достаточно высокий уровень заболеваемости коронавирусом, хотя загрузка ковидных госпиталей несколько снизилась. По мнению Ковалева, в действующем постановлении регионального правительства ограничительные меры хорошо сбалансированы.Согласно документу, в частности, при посещении большинства общественных мест, включая торговые центры, вокзалы, театры, фитнес-центры, необходимо предъявлять сертификат о прививке, справку о перенесенном заболевании либо медотвод от вакцинации с отрицательным ПЦР-тестом.

https://ria.ru/20211108/qr-kod-1758106651.html

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ростовская область

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ростовская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, происшествия