https://ria.ru/20211209/pytki-1762962103.html

СПЧ подготовил предложения по борьбе с пытками в системе ФСИН

СПЧ подготовил предложения по борьбе с пытками в системе ФСИН - РИА Новости, 09.12.2021

СПЧ подготовил предложения по борьбе с пытками в системе ФСИН

Члены Совета по правам человека подготовили предложения по борьбе со случаями превышения должностных полномочий и пыток в системе ФСИН, заявил глава СПЧ Валерий РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T15:57

2021-12-09T15:57

2021-12-09T15:57

происшествия

общество

совет по правам человека при президенте рф (спч)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

игорь каляпин

валерий фадеев

андрей бабушкин

пытки

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Члены Совета по правам человека подготовили предложения по борьбе со случаями превышения должностных полномочий и пыток в системе ФСИН, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев."Превышение должностных полномочий и пытки в системе ФСИН. Наши коллеги в этом году проверяли учреждения ФСИН, проверки проводились с участием представителей прокуратуры. В некоторых колониях выявлены факты превышения должностных полномочий и пыток. Все материалы переданы в центральный аппарат ФСИН, по ряду фактов начаты проверки. По итогам поездок Ева Меркачева, Андрей Бабушкин и Игорь Каляпин подготовили предложения по борьбе с этими явлениями", - сказал Фадеев на встрече СПЧ с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20211126/zhirinovskiy-1760939119.html

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происшествия, общество, совет по правам человека при президенте рф (спч), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), игорь каляпин, валерий фадеев, андрей бабушкин, пытки, ева меркачева, россия