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СПЧ подготовил предложения по борьбе с пытками в системе ФСИН
СПЧ подготовил предложения по борьбе с пытками в системе ФСИН - РИА Новости, 09.12.2021
СПЧ подготовил предложения по борьбе с пытками в системе ФСИН
Члены Совета по правам человека подготовили предложения по борьбе со случаями превышения должностных полномочий и пыток в системе ФСИН, заявил глава СПЧ Валерий РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T15:57
2021-12-09T15:57
2021-12-09T15:57
происшествия
общество
совет по правам человека при президенте рф (спч)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
игорь каляпин
валерий фадеев
андрей бабушкин
пытки
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Члены Совета по правам человека подготовили предложения по борьбе со случаями превышения должностных полномочий и пыток в системе ФСИН, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев."Превышение должностных полномочий и пытки в системе ФСИН. Наши коллеги в этом году проверяли учреждения ФСИН, проверки проводились с участием представителей прокуратуры. В некоторых колониях выявлены факты превышения должностных полномочий и пыток. Все материалы переданы в центральный аппарат ФСИН, по ряду фактов начаты проверки. По итогам поездок Ева Меркачева, Андрей Бабушкин и Игорь Каляпин подготовили предложения по борьбе с этими явлениями", - сказал Фадеев на встрече СПЧ с президентом РФ Владимиром Путиным.
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происшествия, общество, совет по правам человека при президенте рф (спч), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), игорь каляпин, валерий фадеев, андрей бабушкин, пытки, ева меркачева, россия
СПЧ подготовил предложения по борьбе с пытками в системе ФСИН
Глава СПЧ Фадеев: члены совета подготовили предложения по борьбе с пытками в системе ФСИН