https://ria.ru/20211209/putin-1763041320.html
Путин рассказал, как в 90-х в правительстве работали сотрудники ЦРУ
Путин рассказал, как в 90-х в правительстве работали сотрудники ЦРУ - РИА Новости, 09.12.2021
Путин рассказал, как в 90-х в правительстве работали сотрудники ЦРУ
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества заявил, что в середине 1990-х годов в правительстве РФ работали кадровые... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T23:05
2021-12-09T23:05
2021-12-09T23:05
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества заявил, что в середине 1990-х годов в правительстве РФ работали кадровые сотрудники ЦРУ США, по его словам, в Штатах их позднее привлекали к уголовной ответственности за участие в приватизации."В начале 2000-х я уже вычистил всех, но в середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства РФ сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники ЦРУ США. Их потом в США привлекали к уголовной ответственности за то, что они будучи сотрудниками ЦРУ и работая у нас, нарушали американское законодательство, участвуя в приватизации", - сказал Путин.
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в мире, сша, владимир путин, россия
Путин рассказал, как в 90-х в правительстве работали сотрудники ЦРУ
Президент России Путин: в середине 90-х в правительстве работали кадровые сотрудники ЦРУ