https://ria.ru/20211209/putin-1763038516.html

Путин рассказал, как создавалось Союзное государство

Путин рассказал, как создавалось Союзное государство - РИА Новости, 09.12.2021

Путин рассказал, как создавалось Союзное государство

Создание Союзного государства Россия-Белоруссия — тонкий и длительный процесс, он требует исключительной компетентности, терпения и уважения к партнеру, заявил... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T22:36

2021-12-09T22:36

2021-12-09T23:10

союзное государство

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белоруссия

россия

владимир путин

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Создание Союзного государства Россия-Белоруссия — тонкий и длительный процесс, он требует исключительной компетентности, терпения и уважения к партнеру, заявил президент РФ Владимир Путин."Это тонкий процесс, длительный, который требует исключительной компетентности и терпения, уважения к партнеру. По-другому мы ничего не добьемся. А добиваться мы можем только одного - взаимопонимания и выстраивания таких отношений на взаимовыгодной основе, которые привели бы нас к повышению нашей общей конкурентноспособности и решению проблем, которые стоят перед нашими народами", - сказал Путин на встрече с правозащитниками.Относиться к Белоруссии и ее руководству можно как угодно, но говорить, что страна находится на довольствии РФ, некорректно и непозволительно, заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к режиссеру Александру Сокурову на встрече с правозащитниками."Можно как угодно относиться к Белоруссии, белорусам, руководству Белоруссии, но говорить, что она находится у нас на довольствии, некорректно, Александр Николаевич. Ну непозволительно это делать публично. Это неуважение к целому народу и целой стране", - сказал Путин.

https://ria.ru/20211203/belorussiya-1762035373.html

белоруссия

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в мире, белоруссия, россия, владимир путин