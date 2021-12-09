https://ria.ru/20211209/putin-1763037920.html
Путин пообещал рассмотреть вопрос о судьбе "дома Анны Монс" в Москве
Путин пообещал рассмотреть вопрос о судьбе "дома Анны Монс" в Москве - РИА Новости, 09.12.2021
Путин пообещал рассмотреть вопрос о судьбе "дома Анны Монс" в Москве
Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть возможность реставрации и возвращения в культурную жизнь москвичей "дома Анны Монс". РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T22:31
2021-12-09T22:31
2021-12-09T22:31
культура
москва
владимир путин
архнадзор
константин михайлов
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762632347_0:391:2944:2047_1920x0_80_0_0_9f4c7db2a6827e8fba804d5f7bd66ba2.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть возможность реставрации и возвращения в культурную жизнь москвичей "дома Анны Монс".Координатор общественного движения "Архнадзор" Константин Михайлов на встрече Путина с правозащитниками предложил к юбилею Петра Первого восстановить этот памятник архитектуры - единственное здание петровской эпохи в Москве. Дом расположен на Бауманской улице. По его словам, дело не только в реставрации, но и в возможности посещать этот дом, возможно, проводить там экскурсии для москвичей и гостей города."Хорошо. Обязательно посмотрим, что можно сделать здесь", - заверил Путин.
https://ria.ru/20211209/putin-1763028230.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762632347_511:222:2944:2047_1920x0_80_0_0_77d1a415110e0e70570e71b35e2db08d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир путин, архнадзор, константин михайлов, новости культуры
Путин пообещал рассмотреть вопрос о судьбе "дома Анны Монс" в Москве
Президент России Путин пообещал рассмотреть вопрос о судьбе "дома Анны Монс" в Москве