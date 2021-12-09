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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211209/putin-1763037920.html
Путин пообещал рассмотреть вопрос о судьбе "дома Анны Монс" в Москве
Путин пообещал рассмотреть вопрос о судьбе "дома Анны Монс" в Москве - РИА Новости, 09.12.2021
Путин пообещал рассмотреть вопрос о судьбе "дома Анны Монс" в Москве
Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть возможность реставрации и возвращения в культурную жизнь москвичей "дома Анны Монс". РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T22:31
2021-12-09T22:31
культура
москва
владимир путин
архнадзор
константин михайлов
новости культуры
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть возможность реставрации и возвращения в культурную жизнь москвичей "дома Анны Монс".Координатор общественного движения "Архнадзор" Константин Михайлов на встрече Путина с правозащитниками предложил к юбилею Петра Первого восстановить этот памятник архитектуры - единственное здание петровской эпохи в Москве. Дом расположен на Бауманской улице. По его словам, дело не только в реставрации, но и в возможности посещать этот дом, возможно, проводить там экскурсии для москвичей и гостей города."Хорошо. Обязательно посмотрим, что можно сделать здесь", - заверил Путин.
https://ria.ru/20211209/putin-1763028230.html
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москва, владимир путин, архнадзор, константин михайлов, новости культуры
22:31 09.12.2021
 
Путин пообещал рассмотреть вопрос о судьбе "дома Анны Монс" в Москве

Президент России Путин пообещал рассмотреть вопрос о судьбе "дома Анны Монс" в Москве

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть возможность реставрации и возвращения в культурную жизнь москвичей "дома Анны Монс".
Координатор общественного движения "Архнадзор" Константин Михайлов на встрече Путина с правозащитниками предложил к юбилею Петра Первого восстановить этот памятник архитектуры - единственное здание петровской эпохи в Москве. Дом расположен на Бауманской улице. По его словам, дело не только в реставрации, но и в возможности посещать этот дом, возможно, проводить там экскурсии для москвичей и гостей города.
"Хорошо. Обязательно посмотрим, что можно сделать здесь", - заверил Путин.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
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КультураМоскваВладимир ПутинАрхнадзорКонстантин МихайловНовости культуры
 
 
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