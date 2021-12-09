https://ria.ru/20211209/putin-1763037920.html

Путин пообещал рассмотреть вопрос о судьбе "дома Анны Монс" в Москве

Путин пообещал рассмотреть вопрос о судьбе "дома Анны Монс" в Москве - РИА Новости, 09.12.2021

Путин пообещал рассмотреть вопрос о судьбе "дома Анны Монс" в Москве

Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть возможность реставрации и возвращения в культурную жизнь москвичей "дома Анны Монс". РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T22:31

2021-12-09T22:31

2021-12-09T22:31

культура

москва

владимир путин

архнадзор

константин михайлов

новости культуры

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть возможность реставрации и возвращения в культурную жизнь москвичей "дома Анны Монс".Координатор общественного движения "Архнадзор" Константин Михайлов на встрече Путина с правозащитниками предложил к юбилею Петра Первого восстановить этот памятник архитектуры - единственное здание петровской эпохи в Москве. Дом расположен на Бауманской улице. По его словам, дело не только в реставрации, но и в возможности посещать этот дом, возможно, проводить там экскурсии для москвичей и гостей города."Хорошо. Обязательно посмотрим, что можно сделать здесь", - заверил Путин.

https://ria.ru/20211209/putin-1763028230.html

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москва, владимир путин, архнадзор, константин михайлов, новости культуры