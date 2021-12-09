https://ria.ru/20211209/putin-1763037614.html

Россия не становилась враждебной другим странам, заявил Путин

Россия не становилась враждебной другим странам, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2021

Россия не становилась враждебной другим странам, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил, что Россия не становилась враждебной к РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T22:27

2021-12-09T22:27

2021-12-09T22:59

в мире

россия

владимир путин

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил, что Россия не становилась враждебной к другим странам, по его словам, определенная часть мира считает РФ своим противником."Россия вообще не становилась враждебной ни к какой части мира, определенная часть мира считает нас своими противниками. Это мы что ли в своих институциональных документах стратегического характера записали, что мы кого-то объявляем противником? Нет, это нас объявляют", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20211209/putin-1763038134.html

россия

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в мире, россия, владимир путин