https://ria.ru/20211209/putin-1763037614.html
Россия не становилась враждебной другим странам, заявил Путин
Россия не становилась враждебной другим странам, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2021
Россия не становилась враждебной другим странам, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил, что Россия не становилась враждебной к РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T22:27
2021-12-09T22:27
2021-12-09T22:59
в мире
россия
владимир путин
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил, что Россия не становилась враждебной к другим странам, по его словам, определенная часть мира считает РФ своим противником."Россия вообще не становилась враждебной ни к какой части мира, определенная часть мира считает нас своими противниками. Это мы что ли в своих институциональных документах стратегического характера записали, что мы кого-то объявляем противником? Нет, это нас объявляют", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20211209/putin-1763038134.html
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в мире, россия, владимир путин
22:27 09.12.2021 (обновлено: 22:59 09.12.2021)
Россия не становилась враждебной другим странам, заявил Путин
Путин: Россия не становилась враждебной миру, определенные страны считают ее противником