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Путин назвал вопрос детского контента в интернете чувствительным
Путин назвал вопрос детского контента в интернете чувствительным - РИА Новости, 09.12.2021
Путин назвал вопрос детского контента в интернете чувствительным
Президент России Владимир Путин считает важным и чувствительным вопрос детского контента в интернете, главное, чтобы он не наносил ущерб. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T22:23
2021-12-09T23:36
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает важным и чувствительным вопрос детского контента в интернете, главное, чтобы он не наносил ущерб.Во время встречи с членами Совета по правам человека прозвучало предложение запустить проект, в рамках которого планируется создать совет по контенту, определить каталог неприемлемого для детей контента и начать работу с площадками."Конечно, вопрос, который вы подняли, является чрезвычайно важным и чувствительным. Мы уже в начале говорили об этом. Меня это тоже очень беспокоит, поверьте мне", - ответил Путин."Давайте вместе подумаем над тем, как действовать согласованно с участниками этого процесса. Такие попытки предпринимаются в том числе с подачи администрации президента. Наши основные компании уже создали альянс, который занимается тем, что на корпоративном уровне вырабатывает определенные принципы поведения в этой сфере, чтобы обеспечить права граждан, и, прежде всего, речь идет о том контенте, который может наносить ущерб молодым людям, детям, подросткам", - сказал он.
https://ria.ru/20211119/putin-1759794946.html
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общество, владимир путин, россия
22:23 09.12.2021 (обновлено: 23:36 09.12.2021)
 
Путин назвал вопрос детского контента в интернете чувствительным

Президент России Путин назвал вопрос детского контента в интернете чувствительным

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает важным и чувствительным вопрос детского контента в интернете, главное, чтобы он не наносил ущерб.
Во время встречи с членами Совета по правам человека прозвучало предложение запустить проект, в рамках которого планируется создать совет по контенту, определить каталог неприемлемого для детей контента и начать работу с площадками.
"Конечно, вопрос, который вы подняли, является чрезвычайно важным и чувствительным. Мы уже в начале говорили об этом. Меня это тоже очень беспокоит, поверьте мне", - ответил Путин.
"Давайте вместе подумаем над тем, как действовать согласованно с участниками этого процесса. Такие попытки предпринимаются в том числе с подачи администрации президента. Наши основные компании уже создали альянс, который занимается тем, что на корпоративном уровне вырабатывает определенные принципы поведения в этой сфере, чтобы обеспечить права граждан, и, прежде всего, речь идет о том контенте, который может наносить ущерб молодым людям, детям, подросткам", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 13:12
Путин подписал закон о выплатах детям-сиротам, работавшим во время учебы
 
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