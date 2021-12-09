https://ria.ru/20211209/putin-1763036741.html

Путин призвал подумать о форме голосования

Путин призвал подумать о форме голосования - РИА Новости, 09.12.2021

Путин призвал подумать о форме голосования

Голосование в один день, наверное, лучше, но в три дня позволяет охватить больше людей, эта схема практикуется в мире, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T22:22

2021-12-09T22:22

2021-12-09T23:33

политика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Голосование в один день, наверное, лучше, но в три дня позволяет охватить больше людей, эта схема практикуется в мире, считает президент России Владимир Путин."Что касается однодневного голосования и возврата к однодневному голосованию... Как вы знаете, в условиях пандемии не только в нашей стране, но и в других странах… голосование в течение нескольких дней практикуется достаточно широко", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ, добавив, что трехдневное голосование было нужно, чтобы обезопасить граждан во время распространения коронавируса, чтобы не было столпотворений."Не от хорошей жизни это, к сожалению, было сделано. Поэтому трехдневное или однодневное голосование - надо подумать… Конечно, наверное, в один день, когда все пришли, все это быстро сделано, наверное, так лучше. Хотя мне специалисты говорят, что это дает возможность большему количеству людей поучаствовать в избирательных кампаниях. Ну не знаю, может быть это спорный вопрос, но надо подумать", - добавил он.Также президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о добавлении опции перемотки при видеонаблюдении на избирательных участках."Я согласен, почему нет - для этого видеонаблюдение и делается, чтобы повысить прозрачность и доверие к результатам. Во всяком случае надо к этому стремиться. Не думаю, что это какие-то большие деньги", - сказал Путин, комментируя прозвучавшее на заседании СПЧ предложение оборудовать все мониторы в центрах наблюдения функцией перемотки записи.Он также поддержал инициативу повсеместного внедрения КОИБов."По КОИБ - полностью согласен", - сказал президент.Путин также пообещал уточнить ситуацию с обучением членов избиркомов, которые, по словам члена СПЧ, просто не успевают уследить и освоить новации в выборном законодательстве.

https://ria.ru/20211209/gosduma-1762878200.html

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политика, владимир путин, россия