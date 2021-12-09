https://ria.ru/20211209/putin-1763033539.html

Путин обвинил "Мемориал"* в защите террористических организаций

Путин обвинил "Мемориал"* в защите террористических организаций - РИА Новости, 09.12.2021

Путин обвинил "Мемориал"* в защите террористических организаций

Президент РФ Владимир Путин высказался о ситуации с "Мемориалом"* и выразил надежду, что судебное разбирательство будет объективным. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T21:56

2021-12-09T21:56

2021-12-09T23:15

общество

мемориал

владимир путин

николай сванидзе

генеральная прокуратура рф

правозащитный центр "мемориал"

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высказался о ситуации с "Мемориалом"* и выразил надежду, что судебное разбирательство будет объективным.На встрече президента с членами СПЧ журналист Николай Сванидзе поднял вопрос о правозащитной организации "Мемориал"* и попросил обратить на нее внимание."Судебный процесс не завершен, надо будет посмотреть, как будет идти разбирательство. Надеюсь, что оно будет объективным", - сказал Путин.Также президент РФ Владимир Путин сообщил, что по его просьбе перед заседанием СПЧ ему предоставили справки о правозащитной организации "Мемориал"*, в которых есть информация, что они защищают организации, включенные в террористический и экстремистский список."Конечно, я обратил внимание на то, что было в СМИ по поводу "Мемориала"* и, конечно, попросил дать мне дополнительные сведения о том, что там происходит", - сказал Путин на заседании СПЧ, полная видеоверсия которого размещена на сайте Кремля.По его словам, данные документы свидетельствуют, что эта организация неоднократно демонстративно совершала нарушения."По поводу международных организаций, которые "Мемориал"* пытается защищать: они включены у нас в список террористических и экстремистских организаций. Это, конечно, вопрос, который требует дополнительного исследования", – добавил Путин.Израиль нашел в списке жертв политических репрессий "Мемориала"* лиц, расстреливавших евреев, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив что правозащитная организация не должна допускать таких ошибок."Вы (журналист, член СПЧ Николай Сванидзе) сказали, что "Мемориал"* является основным хранителем памяти о жертвах политических репрессий в Советском союзе. Я к этому так всегда и относился. Есть исследования, которые проводили израильские специалисты. Они обнаружили в списке тех, кто причисляется "Мемориалом"* к жертвам политических репрессий, таких граждан как Петровских Петр, Лисовский, Ковалевский", - сказал Путин на заседании СПЧ, полная видеоверсия которого размещена на сайте Кремля.Первый служил при немцах в полиции, арестовывал и конвоировал еврейских узников к месту казни, процитировал Путин израильское исследование. Другой был непосредственным участником убийства 11 тысяч евреев, а еще один убил 800 человек, добавил Путин."Поэтому нужно быть самому "Мемориалу"* отвечать в полной мере в своей текущей деятельности тем гуманным целям, которые заявлены в качестве его основного направления деятельности и не допускать ничего подобного", - заявил он.Генпрокуратура ранее направила в Верховный суд РФ административное исковое заявление о ликвидации "Международного Мемориала"*, столичная прокуратура - в Мосгорсуд о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"*. По данным надзорного ведомства, "Мемориал"* и его структуры неоднократно нарушали требования закона, который требует маркировать информационные материалы организаций, признанных иностранными агентами, соответствующей пометкой.Верховный суд вернется к рассмотрению иска 14 декабря, Мосгорсуд – 16 декабря.СПЧ ранее заявил, что с тревогой следит за ситуацией, проводит консультации и будет предпринимать шаги для урегулирования конфликта вокруг "Мемориала"*. В самом "Мемориале"* сообщили, что намерены отстаивать свою позицию в суде и надеются на разумное и законное решение.Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество "Мемориал"* - организация, которая специализируется на исследованиях политических репрессий в СССР. Правозащитный центр находится в реестре иноагентов в России с 2014 года. Международный "Мемориал"* внесли в реестр НКО-иностранных агентов в 2016 году.* "Мемориал" — организация, выполняющая функции иноагента

https://ria.ru/20211125/sud-1760731585.html

https://ria.ru/20211123/memorial-1760317495.html

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общество, мемориал, владимир путин, николай сванидзе, генеральная прокуратура рф, правозащитный центр "мемориал", россия