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Путин обвинил "Мемориал"* в защите террористических организаций
Путин обвинил "Мемориал"* в защите террористических организаций - РИА Новости, 09.12.2021
Путин обвинил "Мемориал"* в защите террористических организаций
Президент РФ Владимир Путин высказался о ситуации с "Мемориалом"* и выразил надежду, что судебное разбирательство будет объективным. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T21:56
2021-12-09T23:15
общество
мемориал
владимир путин
николай сванидзе
генеральная прокуратура рф
правозащитный центр "мемориал"
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высказался о ситуации с "Мемориалом"* и выразил надежду, что судебное разбирательство будет объективным.На встрече президента с членами СПЧ журналист Николай Сванидзе поднял вопрос о правозащитной организации "Мемориал"* и попросил обратить на нее внимание."Судебный процесс не завершен, надо будет посмотреть, как будет идти разбирательство. Надеюсь, что оно будет объективным", - сказал Путин.Также президент РФ Владимир Путин сообщил, что по его просьбе перед заседанием СПЧ ему предоставили справки о правозащитной организации "Мемориал"*, в которых есть информация, что они защищают организации, включенные в террористический и экстремистский список."Конечно, я обратил внимание на то, что было в СМИ по поводу "Мемориала"* и, конечно, попросил дать мне дополнительные сведения о том, что там происходит", - сказал Путин на заседании СПЧ, полная видеоверсия которого размещена на сайте Кремля.По его словам, данные документы свидетельствуют, что эта организация неоднократно демонстративно совершала нарушения."По поводу международных организаций, которые "Мемориал"* пытается защищать: они включены у нас в список террористических и экстремистских организаций. Это, конечно, вопрос, который требует дополнительного исследования", – добавил Путин.Израиль нашел в списке жертв политических репрессий "Мемориала"* лиц, расстреливавших евреев, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив что правозащитная организация не должна допускать таких ошибок."Вы (журналист, член СПЧ Николай Сванидзе) сказали, что "Мемориал"* является основным хранителем памяти о жертвах политических репрессий в Советском союзе. Я к этому так всегда и относился. Есть исследования, которые проводили израильские специалисты. Они обнаружили в списке тех, кто причисляется "Мемориалом"* к жертвам политических репрессий, таких граждан как Петровских Петр, Лисовский, Ковалевский", - сказал Путин на заседании СПЧ, полная видеоверсия которого размещена на сайте Кремля.Первый служил при немцах в полиции, арестовывал и конвоировал еврейских узников к месту казни, процитировал Путин израильское исследование. Другой был непосредственным участником убийства 11 тысяч евреев, а еще один убил 800 человек, добавил Путин."Поэтому нужно быть самому "Мемориалу"* отвечать в полной мере в своей текущей деятельности тем гуманным целям, которые заявлены в качестве его основного направления деятельности и не допускать ничего подобного", - заявил он.Генпрокуратура ранее направила в Верховный суд РФ административное исковое заявление о ликвидации "Международного Мемориала"*, столичная прокуратура - в Мосгорсуд о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"*. По данным надзорного ведомства, "Мемориал"* и его структуры неоднократно нарушали требования закона, который требует маркировать информационные материалы организаций, признанных иностранными агентами, соответствующей пометкой.Верховный суд вернется к рассмотрению иска 14 декабря, Мосгорсуд – 16 декабря.СПЧ ранее заявил, что с тревогой следит за ситуацией, проводит консультации и будет предпринимать шаги для урегулирования конфликта вокруг "Мемориала"*. В самом "Мемориале"* сообщили, что намерены отстаивать свою позицию в суде и надеются на разумное и законное решение.Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество "Мемориал"* - организация, которая специализируется на исследованиях политических репрессий в СССР. Правозащитный центр находится в реестре иноагентов в России с 2014 года. Международный "Мемориал"* внесли в реестр НКО-иностранных агентов в 2016 году.* "Мемориал" — организация, выполняющая функции иноагента
https://ria.ru/20211125/sud-1760731585.html
https://ria.ru/20211123/memorial-1760317495.html
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общество, мемориал, владимир путин, николай сванидзе, генеральная прокуратура рф, правозащитный центр "мемориал", россия
21:56 09.12.2021 (обновлено: 23:15 09.12.2021)
 
Путин обвинил "Мемориал"* в защите террористических организаций

Президент России Путин обвинил "Мемориал"* в защите террористических организаций

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высказался о ситуации с "Мемориалом"* и выразил надежду, что судебное разбирательство будет объективным.
На встрече президента с членами СПЧ журналист Николай Сванидзе поднял вопрос о правозащитной организации "Мемориал"* и попросил обратить на нее внимание.
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября, 15:48
Верховный суд отложил рассмотрение иска о ликвидации "Мемориала"*
"Судебный процесс не завершен, надо будет посмотреть, как будет идти разбирательство. Надеюсь, что оно будет объективным", - сказал Путин.
Также президент РФ Владимир Путин сообщил, что по его просьбе перед заседанием СПЧ ему предоставили справки о правозащитной организации "Мемориал"*, в которых есть информация, что они защищают организации, включенные в террористический и экстремистский список.
"Конечно, я обратил внимание на то, что было в СМИ по поводу "Мемориала"* и, конечно, попросил дать мне дополнительные сведения о том, что там происходит", - сказал Путин на заседании СПЧ, полная видеоверсия которого размещена на сайте Кремля.
По его словам, данные документы свидетельствуют, что эта организация неоднократно демонстративно совершала нарушения.
"По поводу международных организаций, которые "Мемориал"* пытается защищать: они включены у нас в список террористических и экстремистских организаций. Это, конечно, вопрос, который требует дополнительного исследования", – добавил Путин.
Израиль нашел в списке жертв политических репрессий "Мемориала"* лиц, расстреливавших евреев, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив что правозащитная организация не должна допускать таких ошибок.
"Вы (журналист, член СПЧ Николай Сванидзе) сказали, что "Мемориал"* является основным хранителем памяти о жертвах политических репрессий в Советском союзе. Я к этому так всегда и относился. Есть исследования, которые проводили израильские специалисты. Они обнаружили в списке тех, кто причисляется "Мемориалом"* к жертвам политических репрессий, таких граждан как Петровских Петр, Лисовский, Ковалевский", - сказал Путин на заседании СПЧ, полная видеоверсия которого размещена на сайте Кремля.
Первый служил при немцах в полиции, арестовывал и конвоировал еврейских узников к месту казни, процитировал Путин израильское исследование. Другой был непосредственным участником убийства 11 тысяч евреев, а еще один убил 800 человек, добавил Путин.
"Поэтому нужно быть самому "Мемориалу"* отвечать в полной мере в своей текущей деятельности тем гуманным целям, которые заявлены в качестве его основного направления деятельности и не допускать ничего подобного", - заявил он.
Генпрокуратура ранее направила в Верховный суд РФ административное исковое заявление о ликвидации "Международного Мемориала"*, столичная прокуратура - в Мосгорсуд о ликвидации правозащитного центра "Мемориал"*. По данным надзорного ведомства, "Мемориал"* и его структуры неоднократно нарушали требования закона, который требует маркировать информационные материалы организаций, признанных иностранными агентами, соответствующей пометкой.
Верховный суд вернется к рассмотрению иска 14 декабря, Мосгорсуд – 16 декабря.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября, 12:36
В Кремле ответили на вопрос о ликвидации "Мемориала"*
СПЧ ранее заявил, что с тревогой следит за ситуацией, проводит консультации и будет предпринимать шаги для урегулирования конфликта вокруг "Мемориала"*. В самом "Мемориале"* сообщили, что намерены отстаивать свою позицию в суде и надеются на разумное и законное решение.
Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество "Мемориал"* - организация, которая специализируется на исследованиях политических репрессий в СССР. Правозащитный центр находится в реестре иноагентов в России с 2014 года. Международный "Мемориал"* внесли в реестр НКО-иностранных агентов в 2016 году.
* "Мемориал" — организация, выполняющая функции иноагента
 
ОбществоМемориалВладимир ПутинНиколай СванидзеГенеральная прокуратура РФПравозащитный центр "Мемориал"Россия
 
 
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