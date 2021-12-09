https://ria.ru/20211209/putin-1763032349.html
Происходящее в Донбассе напоминает геноцид, заявил Путин
Происходящее в Донбассе напоминает геноцид, заявил Путин - РИА Новости, 10.12.2021
Происходящее в Донбассе напоминает геноцид, заявил Путин
Ситуация на юго-востоке Украины напоминает геноцид, заявил Владимир Путин на заседании президентского Совета по правам человека. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-09T21:46
2021-12-09T21:46
2021-12-10T00:00
в мире
донбасс
ситуация в днр и лнр
владимир путин
кирилл вышинский
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Ситуация на юго-востоке Украины напоминает геноцид, заявил Владимир Путин на заседании президентского Совета по правам человека.Глава государства отреагировал на просьбу исполнительного директора МИА "Россия сегодня" Кирилла Вышинского ввести в законодательство такие понятия, как "геноцид" и "призывы к геноциду".В ноябре Путин подписал указ о гуманитарной поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР.Так, Москва признала выданные в этих республиках сертификаты о происхождении товаров, продукция получила доступ к госзакупкам наравне с произведенной в России. Документ также отменил экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в регионы Донбасса и обратно.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что указ противоречит минским договоренностям, в свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова это опровергла.По последним данным ООН, жертвами конфликта на востоке Украины стали около 13 тысяч человек.
https://ria.ru/20211209/dnr-1763027336.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, владимир путин, кирилл вышинский
21:46 09.12.2021 (обновлено: 00:00 10.12.2021)
Происходящее в Донбассе напоминает геноцид, заявил Путин
Президент России Путин заявил, что происходящее в Донбассе напоминает геноцид