https://ria.ru/20211209/putin-1763032349.html

Происходящее в Донбассе напоминает геноцид, заявил Путин

Происходящее в Донбассе напоминает геноцид, заявил Путин - РИА Новости, 10.12.2021

Происходящее в Донбассе напоминает геноцид, заявил Путин

Ситуация на юго-востоке Украины напоминает геноцид, заявил Владимир Путин на заседании президентского Совета по правам человека. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-09T21:46

2021-12-09T21:46

2021-12-10T00:00

в мире

донбасс

ситуация в днр и лнр

владимир путин

кирилл вышинский

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Ситуация на юго-востоке Украины напоминает геноцид, заявил Владимир Путин на заседании президентского Совета по правам человека.Глава государства отреагировал на просьбу исполнительного директора МИА "Россия сегодня" Кирилла Вышинского ввести в законодательство такие понятия, как "геноцид" и "призывы к геноциду".В ноябре Путин подписал указ о гуманитарной поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР.Так, Москва признала выданные в этих республиках сертификаты о происхождении товаров, продукция получила доступ к госзакупкам наравне с произведенной в России. Документ также отменил экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в регионы Донбасса и обратно.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что указ противоречит минским договоренностям, в свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова это опровергла.По последним данным ООН, жертвами конфликта на востоке Украины стали около 13 тысяч человек.

https://ria.ru/20211209/dnr-1763027336.html

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в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, владимир путин, кирилл вышинский