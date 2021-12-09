https://ria.ru/20211209/putin-1763028230.html

Путин на встрече с СПЧ вступил в полемику с Сокуровым об устройстве России

Путин на встрече с СПЧ вступил в полемику с Сокуровым об устройстве России - РИА Новости, 09.12.2021

Путин на встрече с СПЧ вступил в полемику с Сокуровым об устройстве России

Президент России Владимир Путин сделал замечание члену СПЧ, режиссеру Александру Сокурову, напомнив, что заседание СПЧ - это не дискуссия, а обмен мнениями,... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T20:57

2021-12-09T20:57

2021-12-09T23:34

политика

владимир путин

александр сокуров

кирилл кабанов

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сделал замечание члену СПЧ, режиссеру Александру Сокурову, напомнив, что заседание СПЧ - это не дискуссия, а обмен мнениями, иначе оно превратится в ток-шоу.Сокуров говорил, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, и предложил отпустить тех, кто не хочет жить с Россией. Глава государства не согласился с такой точкой зрения. Сокуров на доводы президенты отвечал своими."У нас с Вами же сейчас не дискуссия. У нас обмен мнениями. А то мы сейчас превратимся в какое-нибудь ток-шоу и будем друг друга перебивать не переставая", - сказал Путин на заседании СПЧ, полная видеоверсия которого выложена на сайте Кремля.Он отметил, что знает Сокурова очень давно и относится к нему с большим уважением."Потому что Вы говорите всегда искренне. Но прямо скажем, далеко не всегда точно. И некоторые вещи следовало бы как следует сначала рассмотреть и подумать", - заявил Путин.Президент попросил относиться к этому очень серьезно. "Да. Две тысячи разных претензий (территориальных - ред.) на территории России. Не буди лихо, как у нас говорят. К этому очень серьезно нужно относиться. И поверхностно вот так вот на всю страну об этом говорить непозволительно даже Вам. Уверяю Вас, это опасные игрушки", - сказал глава государства."Мы это проходили. И как я говорил при прошлой нашей дискуссии, люди в нашем с вами возрасте, и в Вашем на войну не пойдут", - добавил он.

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политика, владимир путин, александр сокуров, кирилл кабанов, россия