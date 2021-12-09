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Путин на встрече с СПЧ вступил в полемику с Сокуровым об устройстве России
Путин на встрече с СПЧ вступил в полемику с Сокуровым об устройстве России - РИА Новости, 09.12.2021
Путин на встрече с СПЧ вступил в полемику с Сокуровым об устройстве России
Президент России Владимир Путин сделал замечание члену СПЧ, режиссеру Александру Сокурову, напомнив, что заседание СПЧ - это не дискуссия, а обмен мнениями,... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T20:57
2021-12-09T23:34
политика
владимир путин
александр сокуров
кирилл кабанов
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сделал замечание члену СПЧ, режиссеру Александру Сокурову, напомнив, что заседание СПЧ - это не дискуссия, а обмен мнениями, иначе оно превратится в ток-шоу.Сокуров говорил, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, и предложил отпустить тех, кто не хочет жить с Россией. Глава государства не согласился с такой точкой зрения. Сокуров на доводы президенты отвечал своими."У нас с Вами же сейчас не дискуссия. У нас обмен мнениями. А то мы сейчас превратимся в какое-нибудь ток-шоу и будем друг друга перебивать не переставая", - сказал Путин на заседании СПЧ, полная видеоверсия которого выложена на сайте Кремля.Он отметил, что знает Сокурова очень давно и относится к нему с большим уважением."Потому что Вы говорите всегда искренне. Но прямо скажем, далеко не всегда точно. И некоторые вещи следовало бы как следует сначала рассмотреть и подумать", - заявил Путин.Президент попросил относиться к этому очень серьезно. "Да. Две тысячи разных претензий (территориальных - ред.) на территории России. Не буди лихо, как у нас говорят. К этому очень серьезно нужно относиться. И поверхностно вот так вот на всю страну об этом говорить непозволительно даже Вам. Уверяю Вас, это опасные игрушки", - сказал глава государства."Мы это проходили. И как я говорил при прошлой нашей дискуссии, люди в нашем с вами возрасте, и в Вашем на войну не пойдут", - добавил он.
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политика, владимир путин, александр сокуров, кирилл кабанов, россия
20:57 09.12.2021 (обновлено: 23:34 09.12.2021)
 
Путин на встрече с СПЧ вступил в полемику с Сокуровым об устройстве России

Президент России Путин на встрече вступил в полемику с Сокуровым об устройстве государства

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сделал замечание члену СПЧ, режиссеру Александру Сокурову, напомнив, что заседание СПЧ - это не дискуссия, а обмен мнениями, иначе оно превратится в ток-шоу.
Сокуров говорил, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, и предложил отпустить тех, кто не хочет жить с Россией. Глава государства не согласился с такой точкой зрения. Сокуров на доводы президенты отвечал своими.
"У нас с Вами же сейчас не дискуссия. У нас обмен мнениями. А то мы сейчас превратимся в какое-нибудь ток-шоу и будем друг друга перебивать не переставая", - сказал Путин на заседании СПЧ, полная видеоверсия которого выложена на сайте Кремля.
Он отметил, что знает Сокурова очень давно и относится к нему с большим уважением.
"Потому что Вы говорите всегда искренне. Но прямо скажем, далеко не всегда точно. И некоторые вещи следовало бы как следует сначала рассмотреть и подумать", - заявил Путин.
Президент попросил относиться к этому очень серьезно. "Да. Две тысячи разных претензий (территориальных - ред.) на территории России. Не буди лихо, как у нас говорят. К этому очень серьезно нужно относиться. И поверхностно вот так вот на всю страну об этом говорить непозволительно даже Вам. Уверяю Вас, это опасные игрушки", - сказал глава государства.
"Мы это проходили. И как я говорил при прошлой нашей дискуссии, люди в нашем с вами возрасте, и в Вашем на войну не пойдут", - добавил он.
 
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