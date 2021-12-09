https://ria.ru/20211209/putin-1763026227.html

Путин пообещал запросить материалы по "Мемориалу"*, заявили в СПЧ

Путин пообещал запросить материалы по "Мемориалу"*, заявили в СПЧ - РИА Новости, 09.12.2021

Путин пообещал запросить материалы по "Мемориалу"*, заявили в СПЧ

На встрече президента с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека звучали темы Холокоста в программе школьных мероприятий,... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T20:39

2021-12-09T20:39

2021-12-09T21:16

общество

владимир путин

александр сокуров

николай сванидзе

александр брод

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. На встрече президента с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека звучали темы Холокоста в программе школьных мероприятий, арестованного ректора Шанинки Сергея Зуева, общества "Мемориал"*, президент запросил по ним дополнительную информацию, заявил РИА Новости член СПЧ Александр Брод."Звучала тема по защите прав соотечественников, тема о безопасном интернете, о детях-сиротах и социальной защите. Николай Сванидзе выступал поднимал тему общества и центра "Мемориал"*, выступал в защиту ректора Шанинки Зуева, говорил об исчезновении даты дня памяти жертв Холокоста из календаря образовательных событий министерства просвещения", - сказал Брод РИА Новости.Прозвучала также тема защиты граждан от мошенничества, сообщил он."У Александра Сокурова было большое дискуссионное выступление, звучала и тема Кавказа, и политической напряженности, и реанимации профсоюзов, как он это назвал, произвол правоохранительных органов", - добавил Брод.Также прозвучала тема защиты Избирательных прав граждан.Отвечая на вопрос о реакции президента на "Мемориал"* и Зуева, он отметил, что президент "запросит дополнительную информацию".По мнению Брода, встреча была очень информативной."Я почти 10 лет в Совете, за все время это, наверное, было самое продолжительное, самое насыщенное заседание, почти 5 часов, 20 выступающих, самый широкий охват тем, которые волнуют общество. Самый широкий круг тем, по многим будут даны поручения правительству, законодателям. Я думаю, что тема будет иметь широкое значение для развития законодательства и некоммерческого сектора, и острых тем, которые актуализировались в период пандемии", - резюмировал Брод.* "Мемориал" — организация, выполняющая функции иноагента

https://ria.ru/20211125/genprokuratura-1760698556.html

https://ria.ru/20211123/memorial-1760317495.html

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общество, владимир путин, александр сокуров, николай сванидзе, александр брод, россия