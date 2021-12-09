https://ria.ru/20211209/putin-1762976947.html

Путин поддержал идею о запрете вылова китов и белух в развлекательных целях

Путин поддержал идею о запрете вылова китов и белух в развлекательных целях - РИА Новости, 09.12.2021

Путин поддержал идею о запрете вылова китов и белух в развлекательных целях

Президент России Владимир Путин согласился с предложением запретить вылов китов и белух в развлекательных целях. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T16:47

2021-12-09T16:47

2021-12-09T19:34

общество

владимир путин

greenpeace

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с предложением запретить вылов китов и белух в развлекательных целях.На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека с главой государства исполнительный директор отделения международной неправительственной некоммерческой организации "Совет Гринпис" Сергей Цыпленков рассказал, что два года назад удалось освободить из китовой тюрьмы более ста косаток и белух. При этом он обратил внимание на то, что ловля морских животных в учебных и культурно-просветительских целях юридически не запрещен."Вы предлагаете запретить вылов с развлекательной целью? Согласен. Давайте так и сделаем. Насколько мне известно, в этом году вообще было выдано только шесть разрешений. А вот для поддержания традиционного образа жизни где-то под 140 разрешений выдается", — сказал Путин.В начале декабря Амурская бассейновая природоохранная прокуратура сообщила, что из бухты Средняя в Приморье убрали все вольеры "китовой тюрьмы", там теперь не смогут содержать морских обитателей.

https://ria.ru/20210915/morzhi-1750165583.html

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общество, владимир путин, greenpeace