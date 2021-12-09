https://ria.ru/20211209/putin-1762971732.html
Путин прокомментировал закон о профилактике семейного насилия
Путин прокомментировал закон о профилактике семейного насилия - РИА Новости, 09.12.2021
Путин прокомментировал закон о профилактике семейного насилия
Нужно все тщательно поработать, в том числе поговорить с теми, кто высказывает опасения о вмешательстве в семью, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T16:29
2021-12-09T16:29
2021-12-09T16:38
владимир путин
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Нужно все тщательно поработать, в том числе поговорить с теми, кто высказывает опасения о вмешательстве в семью, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя закон о профилактике семейного насилия.Путин отметил, что знает о проработанности закона и о том, что основные противоречия сняты, а проект поддержан экспертным управлением администрации."Но надо все-таки добиться того, чтобы все те, кто высказывает озабоченности, связанные с возможным внешним вмешательством в жизнь семьи, чтобы все-таки окончательно эти противоречия были сняты. Я и сам, обещаю, постараюсь поработать на эту тему, тоже поговорить с теми, кто высказывает определенные опасения на этот счет", - сказал он на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
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владимир путин, россия
16:29 09.12.2021 (обновлено: 16:38 09.12.2021)
Путин прокомментировал закон о профилактике семейного насилия
Президент Путин о наказании за домашнее насилие: надо все тщательно проработать