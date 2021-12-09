https://ria.ru/20211209/putin-1762971732.html

Путин прокомментировал закон о профилактике семейного насилия

Путин прокомментировал закон о профилактике семейного насилия - РИА Новости, 09.12.2021

Путин прокомментировал закон о профилактике семейного насилия

Нужно все тщательно поработать, в том числе поговорить с теми, кто высказывает опасения о вмешательстве в семью, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T16:29

2021-12-09T16:29

2021-12-09T16:38

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762966327_0:295:3116:2048_1920x0_80_0_0_adcb5cdfdc4f6eaa977b31d302b1407c.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Нужно все тщательно поработать, в том числе поговорить с теми, кто высказывает опасения о вмешательстве в семью, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя закон о профилактике семейного насилия.Путин отметил, что знает о проработанности закона и о том, что основные противоречия сняты, а проект поддержан экспертным управлением администрации."Но надо все-таки добиться того, чтобы все те, кто высказывает озабоченности, связанные с возможным внешним вмешательством в жизнь семьи, чтобы все-таки окончательно эти противоречия были сняты. Я и сам, обещаю, постараюсь поработать на эту тему, тоже поговорить с теми, кто высказывает определенные опасения на этот счет", - сказал он на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

https://ria.ru/20211209/bezdomnye-1762972973.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия