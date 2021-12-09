https://ria.ru/20211209/putin-1762962516.html

Путин поручил расширить применение исправительных работ

Путин поручил расширить применение исправительных работ - РИА Новости, 09.12.2021

Путин поручил расширить применение исправительных работ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает возможным расширить применение исправительных работ: такое поручение уже дано кабмину. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T15:58

2021-12-09T15:58

2021-12-09T16:03

владимир путин

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает возможным расширить применение исправительных работ: такое поручение уже дано кабмину."По поводу принудительных работ, тоже считаю возможным расширить применения вот этого направления, связанного с исполнением наказания. Хочу отметить, что такое поручение уже дано правительству", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.По словам Путина, правительством утверждена концепция развития уголовной исполнительной системы РФ на период до 2030 года.

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владимир путин, россия