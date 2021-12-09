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Путин поручил расширить применение исправительных работ
Путин поручил расширить применение исправительных работ - РИА Новости, 09.12.2021
Путин поручил расширить применение исправительных работ
Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает возможным расширить применение исправительных работ: такое поручение уже дано кабмину. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T15:58
2021-12-09T15:58
2021-12-09T16:03
владимир путин
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает возможным расширить применение исправительных работ: такое поручение уже дано кабмину."По поводу принудительных работ, тоже считаю возможным расширить применения вот этого направления, связанного с исполнением наказания. Хочу отметить, что такое поручение уже дано правительству", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.По словам Путина, правительством утверждена концепция развития уголовной исполнительной системы РФ на период до 2030 года.
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владимир путин, россия
15:58 09.12.2021 (обновлено: 16:03 09.12.2021)
Путин поручил расширить применение исправительных работ
Президент Путин: возможно расширение применения исправительных работ
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
заявил, что считает возможным расширить применение исправительных работ: такое поручение уже дано кабмину.
"По поводу принудительных работ, тоже считаю возможным расширить применения вот этого направления, связанного с исполнением наказания. Хочу отметить, что такое поручение уже дано правительству", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.
По словам Путина, правительством утверждена концепция развития уголовной исполнительной системы РФ на период до 2030 года.