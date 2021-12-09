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Отправлять подследственного под арест не всегда необходимо, заявил Путин
Отправлять подследственного под арест не всегда необходимо, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2021
Отправлять подследственного под арест не всегда необходимо, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что засаживать находящегося под следствием человека за решетку часто совершенно не оправдано, есть другие меры пресечения,... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T15:53
2021-12-09T16:22
владимир путин
россия
общество
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
здоровье - общество
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что засаживать находящегося под следствием человека за решетку часто совершенно не оправдано, есть другие меры пресечения, которые должны работать."Минюст будет поддержан, и будет ускорена разработка проекта федерального закона о пробации, здесь совершенно очевидные вещи, в том числе и домашний арест, и браслеты, о которых вы упомянули. Все должно и может быть использовано с точки зрения контроля за поведением человека, в отношении которого есть подозрения, что он совершил уголовное деяние, но пока суд не пришел к выводу о том совершено оно или нет. Конечно, засаживать человека за решетку, в камеру часто совершенно не оправдано. Уверяю вас, я полностью с вами согласен", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.Ранее в министерстве юстиции РФ сообщали, что в России важно закрепить институт пробации на законодательном уровне, а также организационно подготовить ФСИН России для координации уголовно-исполнительных инспекций при применении мер социальной адаптации.
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владимир путин, россия, общество, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), здоровье - общество
15:53 09.12.2021 (обновлено: 16:22 09.12.2021)
 
Отправлять подследственного под арест не всегда необходимо, заявил Путин

Президент Путин: отправлять подследственного за решетку не всегда оправданно

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что засаживать находящегося под следствием человека за решетку часто совершенно не оправдано, есть другие меры пресечения, которые должны работать.
"Минюст будет поддержан, и будет ускорена разработка проекта федерального закона о пробации, здесь совершенно очевидные вещи, в том числе и домашний арест, и браслеты, о которых вы упомянули. Все должно и может быть использовано с точки зрения контроля за поведением человека, в отношении которого есть подозрения, что он совершил уголовное деяние, но пока суд не пришел к выводу о том совершено оно или нет. Конечно, засаживать человека за решетку, в камеру часто совершенно не оправдано. Уверяю вас, я полностью с вами согласен", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.
Ранее в министерстве юстиции РФ сообщали, что в России важно закрепить институт пробации на законодательном уровне, а также организационно подготовить ФСИН России для координации уголовно-исполнительных инспекций при применении мер социальной адаптации.
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