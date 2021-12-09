https://ria.ru/20211209/putin-1762958799.html

Государство должно поддерживать бездомных, заявил Путин

Государство должно поддерживать бездомных, заявил Путин - РИА Новости, 09.12.2021

Государство должно поддерживать бездомных, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин, говоря о бездомных, подчеркнул, что разрушенные человеческие судьбы должны вызывать чувство стыда у всех, государство должно... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T15:42

2021-12-09T15:42

2021-12-09T15:50

владимир путин

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о бездомных, подчеркнул, что разрушенные человеческие судьбы должны вызывать чувство стыда у всех, государство должно оказывать поддержку независимо от причин."Конечно, для любого человека, который занимается муниципальной службой, государственной службой, сегодняшнее состояние не может не порождать чувство стыда за то, что у нас происходит... В нашей сегодняшней жизни, в нашей сегодняшней действительности мы, когда сталкиваемся вот с теми явлениями, о которых вы сказали, и с теми разрушенными человеческими судьбами, о которых вы сейчас говорите, то, конечно, чувство стыда должно возникать у всех", - сказал президент на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).По его словам, о "чиновничьей черствости" говорят часто, но это зависит от конкретных людей, среди чиновников много совестливых и сознательных. Президент отметил, что государство должно помогать людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, "вне зависимости, почему это произошло".Путин добавил, что если человек оказался на улице без жилья, медпомощи, то это требует особого внимания властей. Он пообещал дать соответствующие поручения правительству. "Конечно, здесь очень важно сотрудничество с НКО, без всяких сомнений, и с религиозными организациями", - сказал президент, указав, что все традиционные конфессии так или иначе задействованы в этой работе, помогают людям, и это надо поощрять.

https://ria.ru/20211124/bezdomnye-1760600335.html

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владимир путин, россия