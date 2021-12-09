https://ria.ru/20211209/putin-1762951907.html
Глава СПЧ попросил Путина дать льготы кавалерам трех Орденов Мужества
Глава СПЧ попросил Путина дать льготы кавалерам трех Орденов Мужества - РИА Новости, 09.12.2021
Глава СПЧ попросил Путина дать льготы кавалерам трех Орденов Мужества
Глава СПЧ Валерий Фадеев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным попросил главу государства предоставить льготы кавалерам трех Орденов Мужества: их в... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T15:22
2021-12-09T15:22
2021-12-09T15:35
владимир путин
общество
валерий фадеев
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным попросил главу государства предоставить льготы кавалерам трех Орденов Мужества: их в стране около 150."Просьба о льготах кавалерам трех Орденов Мужества. Три Ордена Мужества - это похоже на три Ордена Славы или три Георгиевских креста. Таких людей, кавалеров трех Орденов Мужества, в стране очень немного, примерно 150 человек, каждый из них по крайне мере совершил три подвига, но сегодня они не имеют никаких льгот пенсионных, медицинских или транспортных. Прошу вашего поручения проработать вопрос о льготах кавалерам трех Орденов Мужества", - сказал Фадеев.Путин согласился и пообещал дать поручение."Это, конечно, заслуживает не только проработки, но и скорейшего решения", - сказал президент.
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владимир путин, общество, валерий фадеев, россия
15:22 09.12.2021 (обновлено: 15:35 09.12.2021)
Глава СПЧ попросил Путина дать льготы кавалерам трех Орденов Мужества
Глава СПЧ попросил Путина предоставить льготы кавалерам трех Орденов Мужества
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Глава СПЧ Валерий Фадеев
на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
попросил главу государства предоставить льготы кавалерам трех Орденов Мужества: их в стране около 150.
"Просьба о льготах кавалерам трех Орденов Мужества. Три Ордена Мужества - это похоже на три Ордена Славы или три Георгиевских креста. Таких людей, кавалеров трех Орденов Мужества, в стране очень немного, примерно 150 человек, каждый из них по крайне мере совершил три подвига, но сегодня они не имеют никаких льгот пенсионных, медицинских или транспортных. Прошу вашего поручения проработать вопрос о льготах кавалерам трех Орденов Мужества", - сказал Фадеев.
Путин согласился и пообещал дать поручение.
"Это, конечно, заслуживает не только проработки, но и скорейшего решения", - сказал президент.