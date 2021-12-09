https://ria.ru/20211209/putin-1762951907.html

Глава СПЧ попросил Путина дать льготы кавалерам трех Орденов Мужества

Глава СПЧ попросил Путина дать льготы кавалерам трех Орденов Мужества - РИА Новости, 09.12.2021

Глава СПЧ попросил Путина дать льготы кавалерам трех Орденов Мужества

Глава СПЧ Валерий Фадеев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным попросил главу государства предоставить льготы кавалерам трех Орденов Мужества: их в... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T15:22

2021-12-09T15:22

2021-12-09T15:35

владимир путин

общество

валерий фадеев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761479526_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a73993cbf0c21e621473f0bcc3b50f8f.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным попросил главу государства предоставить льготы кавалерам трех Орденов Мужества: их в стране около 150."Просьба о льготах кавалерам трех Орденов Мужества. Три Ордена Мужества - это похоже на три Ордена Славы или три Георгиевских креста. Таких людей, кавалеров трех Орденов Мужества, в стране очень немного, примерно 150 человек, каждый из них по крайне мере совершил три подвига, но сегодня они не имеют никаких льгот пенсионных, медицинских или транспортных. Прошу вашего поручения проработать вопрос о льготах кавалерам трех Орденов Мужества", - сказал Фадеев.Путин согласился и пообещал дать поручение."Это, конечно, заслуживает не только проработки, но и скорейшего решения", - сказал президент.

https://ria.ru/20211209/migranty-1762951817.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, общество, валерий фадеев, россия