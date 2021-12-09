15:09 09.12.2021 (обновлено: 15:13 09.12.2021)
Путин примет участие в заседании ВЕЭС
Путин 10 декабря примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 10 декабря примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля.
"Десятого декабря президент РФ Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в формате видеоконференции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на заседании планируется рассмотреть актуальные аспекты деятельности Евразийского экономического союза и принять ряд важных документов, направленных на углубление интеграции и формирование единых рынков товаров и услуг. Кроме того, повесткой дня предусмотрено согласование приоритетов международной деятельности ЕАЭС на 2022 год.
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