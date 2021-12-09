https://ria.ru/20211209/putin-1762948778.html

Путин примет участие в заседании ВЕЭС

Путин примет участие в заседании ВЕЭС - РИА Новости, 09.12.2021

Путин примет участие в заседании ВЕЭС

Президент России Владимир Путин 10 декабря примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в формате видеоконференции,... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T15:09

2021-12-09T15:09

2021-12-09T15:13

владимир путин

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 10 декабря примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что на заседании планируется рассмотреть актуальные аспекты деятельности Евразийского экономического союза и принять ряд важных документов, направленных на углубление интеграции и формирование единых рынков товаров и услуг. Кроме того, повесткой дня предусмотрено согласование приоритетов международной деятельности ЕАЭС на 2022 год.

https://ria.ru/20211207/obedinenie-1762608420.html

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владимир путин, евразийский экономический союз