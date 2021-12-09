https://ria.ru/20211209/putin-1762948688.html

Путин обратил внимание на незаконное распространение персональных данных

Путин обратил внимание на незаконное распространение персональных данных - РИА Новости, 09.12.2021

Путин обратил внимание на незаконное распространение персональных данных

Президент России Владимир Путин обратил внимание СПЧ на незаконное распространение персональных данных, отметив, что людям практически некуда жаловаться на это. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T15:08

2021-12-09T15:08

2021-12-09T15:40

владимир путин

общество

технологии

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание СПЧ на незаконное распространение персональных данных, отметив, что людям практически некуда жаловаться на это."Не секрет, что сейчас в интернете на транснациональных платформах наблюдаются массовые случаи мошенничества, злоупотребления персональными данными граждан, а также распространение противоправного контента, в том числе затрагивающего интересы детей. При этом людям фактически некуда жаловаться", - сказал президент на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Путин отметил, что утечек персональных данных слишком много и надо принимать все необходимые решения, чтобы обеспечить права граждан."Считаю, что мы должны самым внимательным образом посмотреть, как нужно организовывать эту работу, но без технологий искусственного интеллекта, которые связаны с тем, чтобы использовать большие данные, в том числе и персональные данные, двигаться совершенно невозможно, но угроза совершенно очевидно существует с точки зрения обеспечения прав граждан", - сказал президент на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Президент заявил о необходимости внимательного рассмотрения организации работы с обязательным применением искусственного интеллекта."Без технологий искусственного интеллекта, которые связаны с тем, чтобы использовать большие данные, в том числе и персональные данные, двигаться совершенно невозможно, но угроза совершенно очевидно существует с точки зрения обеспечения прав граждан. Правительство имеет такое поручение и работы проводятся. Утечек слишком много и нужно безусловно предпринять необходимые шаги, чтобы обеспечить интересы граждан. Это находится в центре внимания Правительства", - сказал президент на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Также Путин призвал наводить порядок в вопросе о слежке за гражданами со стороны интернет-платформ и компаний."Что касается слежки за гражданами различными компаниями, платформами и так далее. Полностью согласен, здесь, конечно, нужно наводить порядок", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

https://ria.ru/20211209/moshennichestvo-1762948960.html

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владимир путин, общество, технологии, россия