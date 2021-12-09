Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211209/putin-1762948688.html
Путин обратил внимание на незаконное распространение персональных данных
Путин обратил внимание на незаконное распространение персональных данных - РИА Новости, 09.12.2021
Путин обратил внимание на незаконное распространение персональных данных
Президент России Владимир Путин обратил внимание СПЧ на незаконное распространение персональных данных, отметив, что людям практически некуда жаловаться на это. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T15:08
2021-12-09T15:40
владимир путин
общество
технологии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761864426_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_1a79970391c18b45d18308a0b24b1827.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание СПЧ на незаконное распространение персональных данных, отметив, что людям практически некуда жаловаться на это."Не секрет, что сейчас в интернете на транснациональных платформах наблюдаются массовые случаи мошенничества, злоупотребления персональными данными граждан, а также распространение противоправного контента, в том числе затрагивающего интересы детей. При этом людям фактически некуда жаловаться", - сказал президент на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Путин отметил, что утечек персональных данных слишком много и надо принимать все необходимые решения, чтобы обеспечить права граждан."Считаю, что мы должны самым внимательным образом посмотреть, как нужно организовывать эту работу, но без технологий искусственного интеллекта, которые связаны с тем, чтобы использовать большие данные, в том числе и персональные данные, двигаться совершенно невозможно, но угроза совершенно очевидно существует с точки зрения обеспечения прав граждан", - сказал президент на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Президент заявил о необходимости внимательного рассмотрения организации работы с обязательным применением искусственного интеллекта."Без технологий искусственного интеллекта, которые связаны с тем, чтобы использовать большие данные, в том числе и персональные данные, двигаться совершенно невозможно, но угроза совершенно очевидно существует с точки зрения обеспечения прав граждан. Правительство имеет такое поручение и работы проводятся. Утечек слишком много и нужно безусловно предпринять необходимые шаги, чтобы обеспечить интересы граждан. Это находится в центре внимания Правительства", - сказал президент на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Также Путин призвал наводить порядок в вопросе о слежке за гражданами со стороны интернет-платформ и компаний."Что касается слежки за гражданами различными компаниями, платформами и так далее. Полностью согласен, здесь, конечно, нужно наводить порядок", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
https://ria.ru/20211209/moshennichestvo-1762948960.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761864426_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_94fe9637273213d55b0b85a0876961e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, общество, технологии, россия
15:08 09.12.2021 (обновлено: 15:40 09.12.2021)
 
Путин обратил внимание на незаконное распространение персональных данных

Путин на заседании СПЧ обратил внимание на незаконное распространение персональных данных

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание СПЧ на незаконное распространение персональных данных, отметив, что людям практически некуда жаловаться на это.
"Не секрет, что сейчас в интернете на транснациональных платформах наблюдаются массовые случаи мошенничества, злоупотребления персональными данными граждан, а также распространение противоправного контента, в том числе затрагивающего интересы детей. При этом людям фактически некуда жаловаться", - сказал президент на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Путин отметил, что утечек персональных данных слишком много и надо принимать все необходимые решения, чтобы обеспечить права граждан.
"Считаю, что мы должны самым внимательным образом посмотреть, как нужно организовывать эту работу, но без технологий искусственного интеллекта, которые связаны с тем, чтобы использовать большие данные, в том числе и персональные данные, двигаться совершенно невозможно, но угроза совершенно очевидно существует с точки зрения обеспечения прав граждан", - сказал президент на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Президент заявил о необходимости внимательного рассмотрения организации работы с обязательным применением искусственного интеллекта.
Люди, занимающиеся интернет-мошенничеством - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
15:10
Путин призвал защитить россиян от мошеннических схем
"Без технологий искусственного интеллекта, которые связаны с тем, чтобы использовать большие данные, в том числе и персональные данные, двигаться совершенно невозможно, но угроза совершенно очевидно существует с точки зрения обеспечения прав граждан. Правительство имеет такое поручение и работы проводятся. Утечек слишком много и нужно безусловно предпринять необходимые шаги, чтобы обеспечить интересы граждан. Это находится в центре внимания Правительства", - сказал президент на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Также Путин призвал наводить порядок в вопросе о слежке за гражданами со стороны интернет-платформ и компаний.
"Что касается слежки за гражданами различными компаниями, платформами и так далее. Полностью согласен, здесь, конечно, нужно наводить порядок", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
 
Владимир ПутинОбществоТехнологииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:56FT выяснило позицию нового канцлера ФРГ по "Северному потоку — 2"
02:55СМИ: в ДТП с грузовиком в Мексике погибли 49 человек
02:45Белый дом заявил о готовности обсуждать с Россией ее "обеспокоенности"
02:42Байден заявил о приверженности дипломатии в ситуации вокруг Украины
02:39МВД предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетов
02:35Диетолог развеяла миф о пиве
02:31США продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом доме
02:29В Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против России
02:23Байден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с Украиной
02:15Диетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухни
02:15Врач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19
02:07"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужа
02:06Байден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженности
01:43В Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"
01:39В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступления
01:35Киев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГД
01:20Немцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте Балтийска
01:15Специалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсии
01:10Глава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВС
01:07В Госдуме призвали Украину больше не устраивать провокации
Лента новостейМолния
FT выяснило позицию нового канцлера ФРГ по "Северному потоку — 2"СМИ: в ДТП с грузовиком в Мексике погибли 49 человекБелый дом заявил о готовности обсуждать с Россией ее "обеспокоенности"Байден заявил о приверженности дипломатии в ситуации вокруг УкраиныМВД предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетовДиетолог развеяла миф о пивеСША продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом домеВ Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против РоссииБайден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с УкраинойДиетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухниВрач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужаБайден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженностиВ Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступленияКиев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГДНемцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте БалтийскаСпециалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсииГлава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВСВ Госдуме призвали Украину больше не устраивать провокации