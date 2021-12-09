https://ria.ru/20211209/proton-m-1763012449.html

Пуск ракеты "Протон-М" с аппаратами "Экспресс" перенесли на резервную дату

Пуск ракеты "Протон-М" с аппаратами "Экспресс" перенесли на резервную дату - РИА Новости, 09.12.2021

Пуск ракеты "Протон-М" с аппаратами "Экспресс" перенесли на резервную дату

Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур с аппаратами "Экспресс" перенесен на резервную дату, говорится в сообщении госкорпорации "Роскосмос". РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T19:01

2021-12-09T19:01

2021-12-09T19:01

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур с аппаратами "Экспресс" перенесен на резервную дату, говорится в сообщении госкорпорации "Роскосмос"."Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и космическими аппаратами "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" переносится на резервную дату", - говорится в сообщении.Пуск ракеты "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" запланирован на 12 декабря в 15.09 мск. Ранее сообщалось, что запуск спутников был перенесен с 6 декабря на 12 декабря из-за замечаний технического руководства к разгонному блоку "Бриз-М". До этого пуск переносили с ноября на декабрь из-за небольшой технической проблемы в одном из аппаратов.Это будет второй пуск тяжелой ракеты "Протон-М" в 2021 году.Спутники "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" производятся на предприятии "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева" специально для компании "Космическая связь". На сегодняшний день орбитальная группировка "Космической связи" состоит из 12 спутников "Экспресс". Группировка телекоммуникационных спутников предназначена для предоставления услуг телерадиовещания, телефонии, передачи данных и создания сетей связи. Спутники обеспечивают покрытие территорий России и ближайшего зарубежья.

https://ria.ru/20211208/vostochnyy-1762851405.html

https://ria.ru/20211209/arkhiv-1762941895.html

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байконур (город), информационные спутниковые системы, роскосмос, космос - риа наука, протон-м, космос, россия