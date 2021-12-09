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Наука
https://ria.ru/20211209/proton-1763022863.html
На разгонном блоке "Протона-М" выявили еще одно замечание
На разгонном блоке "Протона-М" выявили еще одно замечание - РИА Новости, 09.12.2021
На разгонном блоке "Протона-М" выявили еще одно замечание
На разгонном блоке "Бриз-М" ракеты-носителя "Протон-М", которая должна стартовать с Байконура со спутниками "Экспресс", выявили еще одно замечание, сообщил... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T20:10
2021-12-09T20:30
наука
космос - риа наука
байконур (город)
дмитрий рогозин
роскосмос
протон-м
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. На разгонном блоке "Бриз-М" ракеты-носителя "Протон-М", которая должна стартовать с Байконура со спутниками "Экспресс", выявили еще одно замечание, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.По словам Рогозина, пуск состоится в резервную дату, о которой сообщат дополнительно.Запуск "Протона" переносили уже несколько раз. Изначально ракета должна была отправиться в космос в ноябре, но в одном из аппаратов обнаружили небольшую техническую проблему. Затем у технического руководства появились замечания к разгонному блоку.Спутники "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" создали на предприятии "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева" специально для компании "Космическая связь".Сейчас ее орбитальная группировка состоит из 12 спутников "Экспресс".Они предназначены для предоставления услуг телерадиовещания, телефонии, передачи данных и создания сетей связи.Спутники обеспечивают покрытие территории России и ближайшего зарубежья.
https://ria.ru/20211208/vostochnyy-1762851405.html
https://ria.ru/20211209/arkhiv-1762941895.html
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космос - риа наука, байконур (город), дмитрий рогозин, роскосмос, протон-м
20:10 09.12.2021 (обновлено: 20:30 09.12.2021)
 
На разгонном блоке "Протона-М" выявили еще одно замечание

Глава Роскосмоса Рогозин: "Протон-М" сняли со старта из-за замечания в разгонном блоке

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкВывоз ракеты-носителя "Протон-М" с многофункциональным лабораторным модулем "Наука" для российского сегмента МКС на стартовый комплекс космодрома Байконур
Вывоз ракеты-носителя Протон-М с многофункциональным лабораторным модулем Наука для российского сегмента МКС на стартовый комплекс космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. На разгонном блоке "Бриз-М" ракеты-носителя "Протон-М", которая должна стартовать с Байконура со спутниками "Экспресс", выявили еще одно замечание, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"Рисковать не будем, техническое руководство приняло решение спокойно доработать ракетный комплекс в монтажно-испытательном корпусе", — написал руководитель госкорпорации в Telegram-канале.
По словам Рогозина, пуск состоится в резервную дату, о которой сообщат дополнительно.
Запуск "Протона" переносили уже несколько раз. Изначально ракета должна была отправиться в космос в ноябре, но в одном из аппаратов обнаружили небольшую техническую проблему. Затем у технического руководства появились замечания к разгонному блоку.
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Спутники "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" создали на предприятии "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева" специально для компании "Космическая связь".
Сейчас ее орбитальная группировка состоит из 12 спутников "Экспресс".
Они предназначены для предоставления услуг телерадиовещания, телефонии, передачи данных и создания сетей связи.
Спутники обеспечивают покрытие территории России и ближайшего зарубежья.
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НаукаКосмос - РИА НаукаБайконур (город)Дмитрий РогозинРоскосмосПротон-М
 
 
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