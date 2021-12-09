https://ria.ru/20211209/proton-1763022863.html

На разгонном блоке "Протона-М" выявили еще одно замечание

На разгонном блоке "Протона-М" выявили еще одно замечание - РИА Новости, 09.12.2021

На разгонном блоке "Протона-М" выявили еще одно замечание

На разгонном блоке "Бриз-М" ракеты-носителя "Протон-М", которая должна стартовать с Байконура со спутниками "Экспресс", выявили еще одно замечание, сообщил... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T20:10

2021-12-09T20:10

2021-12-09T20:30

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байконур (город)

дмитрий рогозин

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протон-м

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. На разгонном блоке "Бриз-М" ракеты-носителя "Протон-М", которая должна стартовать с Байконура со спутниками "Экспресс", выявили еще одно замечание, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.По словам Рогозина, пуск состоится в резервную дату, о которой сообщат дополнительно.Запуск "Протона" переносили уже несколько раз. Изначально ракета должна была отправиться в космос в ноябре, но в одном из аппаратов обнаружили небольшую техническую проблему. Затем у технического руководства появились замечания к разгонному блоку.Спутники "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" создали на предприятии "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева" специально для компании "Космическая связь".Сейчас ее орбитальная группировка состоит из 12 спутников "Экспресс".Они предназначены для предоставления услуг телерадиовещания, телефонии, передачи данных и создания сетей связи.Спутники обеспечивают покрытие территории России и ближайшего зарубежья.

https://ria.ru/20211208/vostochnyy-1762851405.html

https://ria.ru/20211209/arkhiv-1762941895.html

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космос - риа наука, байконур (город), дмитрий рогозин, роскосмос, протон-м