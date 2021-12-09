https://ria.ru/20211209/prokuror-1762999462.html

СК завел дело против экс-прокурора из Новосибирска

СК завел дело против экс-прокурора из Новосибирска - РИА Новости, 09.12.2021

СК завел дело против экс-прокурора из Новосибирска

Следователи завели уголовное дело против бывшего прокурора Дзержинского района Новосибирска Олега Бушмакина, подозреваемого во взятке в 150 тысяч рублей и... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T18:06

2021-12-09T18:06

2021-12-09T18:13

происшествия

дзержинский район

новосибирск

следственный комитет россии (ск рф)

игорь краснов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело против бывшего прокурора Дзержинского района Новосибирска Олега Бушмакина, подозреваемого во взятке в 150 тысяч рублей и превышении полномочий, сообщает пресс-служба СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего прокурора Дзержинского района Новосибирска Олега Бушмакина. Он подозревается в совершении преступлений... "получение взятки и превышение должностных полномочий", - говорится в сообщении.По данным следствия, с мая по июль 2019 года Бушмакин получил через посредников 150 тысяч рублей в качестве взятки от директора АО "Сибсма" Сергея Долгушина. Отмечается, что деньги предназначались за предоставление копий документов материалов процессуальной проверки, проведенной региональными следователями против Долгушина по факту уклонения от налогов. Кроме того, в 2018 году Бушмакин превысил полномочия и дал начальнику поднадзорного ему районного отдела полиции указание поставить на миграционный учет иностранца, тем самым нарушив закон, заявляет СК.Как добавили в следствии, по месту жительства Бушмакина ведется обыск, после чего планируется задержать его, предъявить обвинение и направить в суд ходатайство о его аресте.Ранее в интервью РИА Новости генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, комментируя коррупцию в надзорных органах, заявил, что за полгода в РФ уволено 19 прокуроров, 18 попали в уголовные дела.

https://ria.ru/20210812/prokuror-1745495235.html

дзержинский район

новосибирск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, дзержинский район, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф), игорь краснов, россия