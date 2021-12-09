https://ria.ru/20211209/prokuratura-1762988509.html

Прокуратура проверяет инцидент с прерванным взлетом самолета в Петербурге

Прокуратура проверяет инцидент с прерванным взлетом самолета в Петербурге - РИА Новости, 09.12.2021

Прокуратура проверяет инцидент с прерванным взлетом самолета в Петербурге

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом в аэропорту Пулково, где экипаж вылетавшего в Ухту самолета при взлете решил РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T17:27

2021-12-09T17:27

2021-12-09T17:27

происшествия

санкт-петербург

пулково (аэропорт)

северо-западная транспортная прокуратура

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом в аэропорту Пулково, где экипаж вылетавшего в Ухту самолета при взлете решил прервать полет в связи с вибрацией двигателя, сообщает пресс-служба ведомства.По данным пресс-службы, "9 декабря около 9:35 экипаж пассажирского самолета авиакомпании "Северсталь" рейса Санкт-Петербург – Ухта, выполняя взлет с 48 пассажирами на борту, принял решение прервать полет в связи с вибрацией двигателя". Самолет проверили на технической площадке. Пострадавших нет.Пассажирам были предоставлены напитки, в 14:45 они вылетели в Ухту резервным бортом.Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20211209/samolet-1762876748.html

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происшествия, санкт-петербург, пулково (аэропорт), северо-западная транспортная прокуратура