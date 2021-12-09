https://ria.ru/20211209/prodazha-1762863202.html

В Чите возбудили дело за организацию продажи поддельных QR-кодов

В Чите возбудили дело за организацию продажи поддельных QR-кодов - РИА Новости, 09.12.2021

В Чите возбудили дело за организацию продажи поддельных QR-кодов

Уголовное дело возбудили на жителя Читы и двух работниц медицинского центра за организацию продажи QR-кодов без вакцинации, сообщили в пресс-службе УМВД России... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T06:11

2021-12-09T06:11

2021-12-09T06:11

распространение коронавируса

происшествия

чита

забайкальский край

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600765447_0:215:3080:1948_1920x0_80_0_0_b89e238d8d4bf5eb9ac47545e2f3735b.jpg

ЧИТА, 9 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбудили на жителя Читы и двух работниц медицинского центра за организацию продажи QR-кодов без вакцинации, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю."Читинец организовал незаконный бизнес по продаже QR-кодов без вакцинации… Установлено, что 28-летний житель Читы, состоя в дружеских отношениях с женщиной, работающей в одном из медицинских центров города, предложил ей схему извлечения незаконного дохода. Работница учреждения в свою очередь обратилась с данным предложением к коллеге, которая имела доступ к единому регистру вакцинированных от коронавируса граждан", - говорится в сообщении.Уточняется, что организатор подыскивал желающих получить QR-код без вакцинации, передавал их персональные данные своим подельницам, которые вносили сведения в регистр вакцинированных. При этом граждане не посещали медицинское учреждение, не проходили осмотр и не ставили вакцину."В настоящее время установлена причастность злоумышленников к не менее 30 фактам. Каждый из обратившихся за незаконной услугой заплатил подозреваемым по 5 тысяч рублей. Дознавателем в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов". Кроме того, решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности и граждан, которые использовали поддельные QR-коды", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211202/ulyanovsk-1761758953.html

чита

забайкальский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, чита, забайкальский край, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии