Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211209/prodazha-1762863202.html
В Чите возбудили дело за организацию продажи поддельных QR-кодов
В Чите возбудили дело за организацию продажи поддельных QR-кодов - РИА Новости, 09.12.2021
В Чите возбудили дело за организацию продажи поддельных QR-кодов
Уголовное дело возбудили на жителя Читы и двух работниц медицинского центра за организацию продажи QR-кодов без вакцинации, сообщили в пресс-службе УМВД России... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T06:11
2021-12-09T06:11
распространение коронавируса
происшествия
чита
забайкальский край
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600765447_0:215:3080:1948_1920x0_80_0_0_b89e238d8d4bf5eb9ac47545e2f3735b.jpg
ЧИТА, 9 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбудили на жителя Читы и двух работниц медицинского центра за организацию продажи QR-кодов без вакцинации, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю."Читинец организовал незаконный бизнес по продаже QR-кодов без вакцинации… Установлено, что 28-летний житель Читы, состоя в дружеских отношениях с женщиной, работающей в одном из медицинских центров города, предложил ей схему извлечения незаконного дохода. Работница учреждения в свою очередь обратилась с данным предложением к коллеге, которая имела доступ к единому регистру вакцинированных от коронавируса граждан", - говорится в сообщении.Уточняется, что организатор подыскивал желающих получить QR-код без вакцинации, передавал их персональные данные своим подельницам, которые вносили сведения в регистр вакцинированных. При этом граждане не посещали медицинское учреждение, не проходили осмотр и не ставили вакцину."В настоящее время установлена причастность злоумышленников к не менее 30 фактам. Каждый из обратившихся за незаконной услугой заплатил подозреваемым по 5 тысяч рублей. Дознавателем в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов". Кроме того, решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности и граждан, которые использовали поддельные QR-коды", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211202/ulyanovsk-1761758953.html
чита
забайкальский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600765447_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_e8431218f8b92b349c7f700112ac2c6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, чита, забайкальский край, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
06:11 09.12.2021
 
В Чите возбудили дело за организацию продажи поддельных QR-кодов

На жителя Читы и двух медиков возбудили дело за организацию продажи поддельных QR-кодов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЧИТА, 9 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбудили на жителя Читы и двух работниц медицинского центра за организацию продажи QR-кодов без вакцинации, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
"Читинец организовал незаконный бизнес по продаже QR-кодов без вакцинации… Установлено, что 28-летний житель Читы, состоя в дружеских отношениях с женщиной, работающей в одном из медицинских центров города, предложил ей схему извлечения незаконного дохода. Работница учреждения в свою очередь обратилась с данным предложением к коллеге, которая имела доступ к единому регистру вакцинированных от коронавируса граждан", - говорится в сообщении.
Уточняется, что организатор подыскивал желающих получить QR-код без вакцинации, передавал их персональные данные своим подельницам, которые вносили сведения в регистр вакцинированных. При этом граждане не посещали медицинское учреждение, не проходили осмотр и не ставили вакцину.
"В настоящее время установлена причастность злоумышленников к не менее 30 фактам. Каждый из обратившихся за незаконной услугой заплатил подозреваемым по 5 тысяч рублей. Дознавателем в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов". Кроме того, решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности и граждан, которые использовали поддельные QR-коды", - отметили в пресс-службе.
Сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 10:09Распространение коронавируса
В Ульяновске медиков заподозрили в выдаче поддельных справок о вакцинации
 
Распространение коронавирусаПроисшествияЧитаЗабайкальский крайЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:56FT выяснило позицию нового канцлера ФРГ по "Северному потоку — 2"
02:55СМИ: в ДТП с грузовиком в Мексике погибли 49 человек
02:45Белый дом заявил о готовности обсуждать с Россией ее "обеспокоенности"
02:42Байден заявил о приверженности дипломатии в ситуации вокруг Украины
02:39МВД предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетов
02:35Диетолог развеяла миф о пиве
02:31США продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом доме
02:29В Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против России
02:23Байден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с Украиной
02:15Диетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухни
02:15Врач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19
02:07"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужа
02:06Байден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженности
01:43В Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"
01:39В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступления
01:35Киев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГД
01:20Немцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте Балтийска
01:15Специалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсии
01:10Глава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВС
01:07В Госдуме призвали Украину больше не устраивать провокации
Лента новостейМолния
FT выяснило позицию нового канцлера ФРГ по "Северному потоку — 2"СМИ: в ДТП с грузовиком в Мексике погибли 49 человекБелый дом заявил о готовности обсуждать с Россией ее "обеспокоенности"Байден заявил о приверженности дипломатии в ситуации вокруг УкраиныМВД предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетовДиетолог развеяла миф о пивеСША продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом домеВ Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против РоссииБайден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с УкраинойДиетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухниВрач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужаБайден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженностиВ Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступленияКиев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГДНемцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте БалтийскаСпециалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсииГлава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВСВ Госдуме призвали Украину больше не устраивать провокации