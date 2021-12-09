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Назван главный просчет США на Украине
Назван главный просчет США на Украине - РИА Новости, 09.12.2021
Назван главный просчет США на Украине
Главная проблема политики США по отношению к Украине заключается в том, что Вашингтон заинтересован не в развитии страны, а в ее использования для "сдерживания" РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T01:13
2021-12-09T01:13
в мире
украина
сша
владимир зеленский
нато
донбасс
россия
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Главная проблема политики США по отношению к Украине заключается в том, что Вашингтон заинтересован не в развитии страны, а в ее использования для "сдерживания" России, пишет профессор политологии Род-Айлендского университета Николай Петро в статье, опубликованной в журнале The National Interest.Как пишет автор, сохранение независимости Украины является прочно утвердившимся элементом политики национальной безопасности США, однако связано это, в первую очередь, со стремлением "не допустить воссоздания СССР". "Поскольку главным вопросом американской политики на Украине является предотвращение возрождения бывшего соперника времен холодной войны, многие дурные стороны нынешнего украинского общества вроде роста этнического национализма, как правило, игнорируются правительством и СМИ США", - указал Петро.По его словам, почувствовав возможность раз и навсегда "вывести" Украину из-под российского влияния, американские элиты стали проявлять безразличие, а то и неприкрытую враждебность по отношению к культурному плюрализму и региональному разнообразию украинского общества. "В результате Вашингтон занял такую позицию, которую мало кто из американцев понял бы и поддержал, будь они лучше осведомлены", - выразил мнение профессор.Так, он напомнил, что в этом году президент Украины Владимир Зеленский ввел "наиболее суровые со времен распада Советского Союза" ограничения в отношении оппозиционных СМИ, при этом Вашингтон поддержал этот "злостный акт политической цензуры" под предлогом "защиты суверенитета и территориальной целостности". Кроме того, украинский лидер обошел закон, задним числом отменив указ о назначении главы Конституционного суда Украины и проигнорировав решение Верховного суда о восстановлении его в должности. В то же время наблюдается "стремительный" рост коррупции, который превысил и без того высокие показатели времен предшественника Зеленского."Эти примеры, а с ними и ряд других, выявляют главную проблему американской стратегии в отношении Украины — речь не идет и никогда не шла об Украине; вопрос всегда был в сдерживании России", - подчеркнул автор.По его словам, нынешняя политика США способствует "нездоровой зависимости" Украины, что тормозит мирные усилия по Донбассу и уже привело к огромным экономическим потерям из-за разрыва торговых связей с Россией.Как считает Петро, Вашингтону необходимо "более творчески" подойти к решению проблем региона. "Транснациональный и международный конфликт такой сложности требует заключения нового Вестфальского договора, суть которого будет такова: Россия, США и НАТО должны прекратить эскалацию; Россия и Украина должны прекратить эскалацию; затем все стороны должны согласиться на всеобъемлющие переговоры, направленные на достижение урегулирования в эпоху после окончания холодной войны, в рамках которого Украина с Россией присоединятся к новому общеевропейскому соглашению о безопасности", - предложил он.В случае отсутствия нового амбициозного видения своей сегодняшний "траектории" США спровоцируют очередной виток холодной войны, и в худшем случае окажутся в нее втянутыми, заключил профессор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, нато, донбасс, россия
01:13 09.12.2021
 
Назван главный просчет США на Украине

Профессор Петро назвал главной проблемой стратегии США на Украине "сдерживание" России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Украины во время церемонии открытия очередного этапа подготовки подразделений ВСУ по программе "Объединенной многонациональной тренировочной группы - Украина" на территории Яворивского полигона
Военнослужащие Украины во время церемонии открытия очередного этапа подготовки подразделений ВСУ по программе Объединенной многонациональной тренировочной группы - Украина на территории Яворивского полигона - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Главная проблема политики США по отношению к Украине заключается в том, что Вашингтон заинтересован не в развитии страны, а в ее использования для "сдерживания" России, пишет профессор политологии Род-Айлендского университета Николай Петро в статье, опубликованной в журнале The National Interest.
Как пишет автор, сохранение независимости Украины является прочно утвердившимся элементом политики национальной безопасности США, однако связано это, в первую очередь, со стремлением "не допустить воссоздания СССР". "Поскольку главным вопросом американской политики на Украине является предотвращение возрождения бывшего соперника времен холодной войны, многие дурные стороны нынешнего украинского общества вроде роста этнического национализма, как правило, игнорируются правительством и СМИ США", - указал Петро.
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО Swift Response 2017 в Германии. Октябрь 2017 - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 13:11
Европу предупредили о войне, если Запад нарушит "красную линию" Путина
По его словам, почувствовав возможность раз и навсегда "вывести" Украину из-под российского влияния, американские элиты стали проявлять безразличие, а то и неприкрытую враждебность по отношению к культурному плюрализму и региональному разнообразию украинского общества. "В результате Вашингтон занял такую позицию, которую мало кто из американцев понял бы и поддержал, будь они лучше осведомлены", - выразил мнение профессор.
Так, он напомнил, что в этом году президент Украины Владимир Зеленский ввел "наиболее суровые со времен распада Советского Союза" ограничения в отношении оппозиционных СМИ, при этом Вашингтон поддержал этот "злостный акт политической цензуры" под предлогом "защиты суверенитета и территориальной целостности". Кроме того, украинский лидер обошел закон, задним числом отменив указ о назначении главы Конституционного суда Украины и проигнорировав решение Верховного суда о восстановлении его в должности. В то же время наблюдается "стремительный" рост коррупции, который превысил и без того высокие показатели времен предшественника Зеленского.
"Эти примеры, а с ними и ряд других, выявляют главную проблему американской стратегии в отношении Украины — речь не идет и никогда не шла об Украине; вопрос всегда был в сдерживании России", - подчеркнул автор.
По его словам, нынешняя политика США способствует "нездоровой зависимости" Украины, что тормозит мирные усилия по Донбассу и уже привело к огромным экономическим потерям из-за разрыва торговых связей с Россией.
Как считает Петро, Вашингтону необходимо "более творчески" подойти к решению проблем региона. "Транснациональный и международный конфликт такой сложности требует заключения нового Вестфальского договора, суть которого будет такова: Россия, США и НАТО должны прекратить эскалацию; Россия и Украина должны прекратить эскалацию; затем все стороны должны согласиться на всеобъемлющие переговоры, направленные на достижение урегулирования в эпоху после окончания холодной войны, в рамках которого Украина с Россией присоединятся к новому общеевропейскому соглашению о безопасности", - предложил он.
В случае отсутствия нового амбициозного видения своей сегодняшний "траектории" США спровоцируют очередной виток холодной войны, и в худшем случае окажутся в нее втянутыми, заключил профессор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
Вчера, 19:28
США не имеют обязательств отправлять войска на Украину, заявил Байден
 
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