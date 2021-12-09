https://ria.ru/20211209/prestupleniya-1762853535.html

Генпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступлений

Генпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступлений - РИА Новости, 09.12.2021

Генпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступлений

Рост выявленных в России коррупционных преступлений за девять месяцев не означает, что страну "накрыла волна", это связано с большей эффективностью работы... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T00:07

2021-12-09T00:07

2021-12-09T00:39

общество

игорь краснов

россия

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Рост выявленных в России коррупционных преступлений за девять месяцев не означает, что страну "накрыла волна", это связано с большей эффективностью работы правоохранительных органов, сообщил РИА Новости генеральный прокурор Игорь Краснов.По его словам, за девять месяцев выявлено 29,6 тысячи преступлений коррупционной направленности. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 12,7%."Но это не означает, что нас накрыла волна коррупции. Скорее наоборот – рост является свидетельством повышения эффективности работы правоохранительных органов по выявлению коррупционных деяний", - пояснил генпрокурор.Как отметил Краснов, в России много положительных сдвигов в сфере борьбы с коррупцией, растет выявление серьезных преступлений, а не "мелочевки"."С каждым годом выявляется все больше преступлений коррупционной направленности, совершенных организованными группами и преступными сообществами, а также в крупном и особо крупном размерах. Вы удивитесь, но это тоже положительный момент, означающий отказ от погони за мелочевкой. Я и ранее не раз говорил, в том числе в рамках Координационного совещания руководителей правоохранительных органов Российской Федерации, что приоритетом должно являться выявление и пресечение наиболее опасных коррупционных деяний", - сказал он.Генпрокурор выразил убеждение, что в этой сфере появилось "много положительных сдвигов", которые заметили и в обществе. "А являются они результатом совокупных усилий всех правоохранительных органов", - заключил генпрокурор.

https://ria.ru/20211208/prestupleniya-1762674052.html

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общество, игорь краснов, россия