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Генпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступлений
Генпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступлений - РИА Новости, 09.12.2021
Генпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступлений
Рост выявленных в России коррупционных преступлений за девять месяцев не означает, что страну "накрыла волна", это связано с большей эффективностью работы... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T00:07
2021-12-09T00:39
общество
игорь краснов
россия
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Рост выявленных в России коррупционных преступлений за девять месяцев не означает, что страну "накрыла волна", это связано с большей эффективностью работы правоохранительных органов, сообщил РИА Новости генеральный прокурор Игорь Краснов.По его словам, за девять месяцев выявлено 29,6 тысячи преступлений коррупционной направленности. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 12,7%."Но это не означает, что нас накрыла волна коррупции. Скорее наоборот – рост является свидетельством повышения эффективности работы правоохранительных органов по выявлению коррупционных деяний", - пояснил генпрокурор.Как отметил Краснов, в России много положительных сдвигов в сфере борьбы с коррупцией, растет выявление серьезных преступлений, а не "мелочевки"."С каждым годом выявляется все больше преступлений коррупционной направленности, совершенных организованными группами и преступными сообществами, а также в крупном и особо крупном размерах. Вы удивитесь, но это тоже положительный момент, означающий отказ от погони за мелочевкой. Я и ранее не раз говорил, в том числе в рамках Координационного совещания руководителей правоохранительных органов Российской Федерации, что приоритетом должно являться выявление и пресечение наиболее опасных коррупционных деяний", - сказал он.Генпрокурор выразил убеждение, что в этой сфере появилось "много положительных сдвигов", которые заметили и в обществе. "А являются они результатом совокупных усилий всех правоохранительных органов", - заключил генпрокурор.
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общество, игорь краснов, россия
00:07 09.12.2021 (обновлено: 00:39 09.12.2021)
 
Генпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступлений

Генпрокурор Краснов объяснил, почему выросло число выявленных коррупционных преступлений

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов во время рассмотрения его кандидатуры на должность генерального прокурора РФ в Совете Федерации
Заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов во время рассмотрения его кандидатуры на должность генерального прокурора РФ в Совете Федерации - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Рост выявленных в России коррупционных преступлений за девять месяцев не означает, что страну "накрыла волна", это связано с большей эффективностью работы правоохранительных органов, сообщил РИА Новости генеральный прокурор Игорь Краснов.
"Я бы не стал говорить о каких-либо рекордах при оценке динамики преступности. Тем более, что с учетом латентности коррупционных деяний любая статистика не будет в полной мере объективна", - сказал Краснов в интервью агентству.
По его словам, за девять месяцев выявлено 29,6 тысячи преступлений коррупционной направленности. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 12,7%.
"Но это не означает, что нас накрыла волна коррупции. Скорее наоборот – рост является свидетельством повышения эффективности работы правоохранительных органов по выявлению коррупционных деяний", - пояснил генпрокурор.
Как отметил Краснов, в России много положительных сдвигов в сфере борьбы с коррупцией, растет выявление серьезных преступлений, а не "мелочевки".

"С каждым годом выявляется все больше преступлений коррупционной направленности, совершенных организованными группами и преступными сообществами, а также в крупном и особо крупном размерах. Вы удивитесь, но это тоже положительный момент, означающий отказ от погони за мелочевкой. Я и ранее не раз говорил, в том числе в рамках Координационного совещания руководителей правоохранительных органов Российской Федерации, что приоритетом должно являться выявление и пресечение наиболее опасных коррупционных деяний", - сказал он.
Генпрокурор выразил убеждение, что в этой сфере появилось "много положительных сдвигов", которые заметили и в обществе. "А являются они результатом совокупных усилий всех правоохранительных органов", - заключил генпрокурор.
Наручники - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
Вчера, 03:32
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