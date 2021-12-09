В Нью-Йорке состоялась премьера нового сезона "Секса в большом городе"

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Нью-Йорке прошла премьера продолжения легендарного сериала HBO "Секс в большом городе", получившего название "And Just Like That" ("И просто так..."). По данным Daily Mail, все внимание было обращено на Сару Джессику Паркер, Синтию Никсон и Кристин Дэвис, которых зрители совсем скоро увидят в ролях Кэрри, Миранды и Шарлотты.На красной дорожке актрисы появились в эффектных нарядах, подчеркивающих характер их героинь. Сара Джессика Паркер была в серо-голубом платье Oscar de la Renta с пышной юбкой, и, конечно же, в остроносых лодочках. Интересно, будет ли Кэрри в этом сезоне бегать в таких по Манхэттену. Синтия Никсон, как и Миранда, выглядела строго и притягательно в ярко-оранжевом платье, разработанным брендом Christopher John Rogers, а Кристин Дэвис очаровала всех темно-синим вечерним нарядом Jason Wu и доброй улыбкой Шарлотты. Вместе со знаменитым трио новый сезон "Секса в большом городе" также презентовали Крис Нот, который в сериале играет "мужчину мечты" Кэрри, Дэвид Эйгенберг — экранный муж Миранды по имени Стив, Марио Кантоне , которого зрители знают по роли Энтони Марантино — друга-гея Шарлотты, Эван Хэндлер — ее экранный муж Гарри и многие другие. Увы, среди актеров не было Ким Кэтролл — исполнительницы роли Саманты. Актриса отказалась сниматься в продолжении "Секса в большом городе" после разногласий с Сарой Джессикой Паркер. Однако ранее Кэндес Бушнелл, автор книги "Секс в большом городе", заверила, что без нее "получится все равно интересно".События в "И просто так..." разворачиваются через 11 лет после финала ромкома "Секс в большом городе 2" (2010). Главные героини все еще дружат, причем даже с Самантой (она якобы переехала жить в Лондон). Им за 50, но они по-прежнему активные, обаятельные, сексуальные и готовы покорять Нью-Йорк.Премьера оригинального проекта вышла на HBO в 1998 году. Всего вышло шесть сезонов. Премьера последнего состоялась в 2004 году. После невероятного успеха телешоу (за эти годы оно получило шесть "Эмми" и восемь "Золотых глобусов" — Прим. ред.) в 2008 году был снят художественный фильм "Секс в большом городе". Он заработал 415 миллионов долларов при бюджете в 65 миллионов.В 2010 году режиссер Майкл Патрик Кинг попытался повторить успех первой ленты, выпустив "Секс в большом городе 2". Но эту картину зрители приняли холодно.Мировая премьера новых эпизодов состоится на HBO Max 9 декабря. В России они выйдут 10-го числа.
На красной дорожке актрисы появились в эффектных нарядах, подчеркивающих характер их героинь. Сара Джессика Паркер была в серо-голубом платье Oscar de la Renta с пышной юбкой, и, конечно же, в остроносых лодочках. Интересно, будет ли Кэрри в этом сезоне бегать в таких по Манхэттену.
Синтия Никсон, как и Миранда, выглядела строго и притягательно в ярко-оранжевом платье, разработанным брендом Christopher John Rogers, а Кристин Дэвис очаровала всех темно-синим вечерним нарядом Jason Wu и доброй улыбкой Шарлотты.
Вместе со знаменитым трио новый сезон "Секса в большом городе" также презентовали Крис Нот, который в сериале играет "мужчину мечты" Кэрри, Дэвид Эйгенберг — экранный муж Миранды по имени Стив, Марио Кантоне , которого зрители знают по роли Энтони Марантино — друга-гея Шарлотты, Эван Хэндлер — ее экранный муж Гарри и многие другие.
Увы, среди актеров не было Ким Кэтролл — исполнительницы роли Саманты. Актриса отказалась сниматься в продолжении "Секса в большом городе" после разногласий с Сарой Джессикой Паркер.
Однако ранее Кэндес Бушнелл, автор книги "Секс в большом городе", заверила, что без нее "получится все равно интересно".
События в "И просто так..." разворачиваются через 11 лет после финала ромкома "Секс в большом городе 2" (2010). Главные героини все еще дружат, причем даже с Самантой (она якобы переехала жить в Лондон). Им за 50, но они по-прежнему активные, обаятельные, сексуальные и готовы покорять Нью-Йорк.
Премьера оригинального проекта вышла на HBO в 1998 году. Всего вышло шесть сезонов. Премьера последнего состоялась в 2004 году. После невероятного успеха телешоу (за эти годы оно получило шесть "Эмми" и восемь "Золотых глобусов" — Прим. ред.) в 2008 году был снят художественный фильм "Секс в большом городе". Он заработал 415 миллионов долларов при бюджете в 65 миллионов.
В 2010 году режиссер Майкл Патрик Кинг попытался повторить успех первой ленты, выпустив "Секс в большом городе 2". Но эту картину зрители приняли холодно.
Мировая премьера новых эпизодов состоится на HBO Max 9 декабря. В России они выйдут 10-го числа.
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