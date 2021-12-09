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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211209/premiere-1762968406.html
В Нью-Йорке состоялась премьера нового сезона "Секса в большом городе"
В Нью-Йорке состоялась премьера нового сезона "Секса в большом городе" - РИА Новости, 09.12.2021
В Нью-Йорке состоялась премьера нового сезона "Секса в большом городе"
В Нью-Йорке прошла премьера продолжения легендарного сериала HBO "Секс в большом городе", получившего название "And Just Like That" ("И просто так..."). РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T17:29
2021-12-09T17:29
культура
нью-йорк
новости культуры
кино и сериалы
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нью-йорк (город)
hbo
сара джессика паркер
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Нью-Йорке прошла премьера продолжения легендарного сериала HBO "Секс в большом городе", получившего название "And Just Like That" ("И просто так..."). По данным Daily Mail, все внимание было обращено на Сару Джессику Паркер, Синтию Никсон и Кристин Дэвис, которых зрители совсем скоро увидят в ролях Кэрри, Миранды и Шарлотты.На красной дорожке актрисы появились в эффектных нарядах, подчеркивающих характер их героинь. Сара Джессика Паркер была в серо-голубом платье Oscar de la Renta с пышной юбкой, и, конечно же, в остроносых лодочках. Интересно, будет ли Кэрри в этом сезоне бегать в таких по Манхэттену. Синтия Никсон, как и Миранда, выглядела строго и притягательно в ярко-оранжевом платье, разработанным брендом Christopher John Rogers, а Кристин Дэвис очаровала всех темно-синим вечерним нарядом Jason Wu и доброй улыбкой Шарлотты. Вместе со знаменитым трио новый сезон "Секса в большом городе" также презентовали Крис Нот, который в сериале играет "мужчину мечты" Кэрри, Дэвид Эйгенберг — экранный муж Миранды по имени Стив, Марио Кантоне , которого зрители знают по роли Энтони Марантино — друга-гея Шарлотты, Эван Хэндлер — ее экранный муж Гарри и многие другие. Увы, среди актеров не было Ким Кэтролл — исполнительницы роли Саманты. Актриса отказалась сниматься в продолжении "Секса в большом городе" после разногласий с Сарой Джессикой Паркер. Однако ранее Кэндес Бушнелл, автор книги "Секс в большом городе", заверила, что без нее "получится все равно интересно".События в "И просто так..." разворачиваются через 11 лет после финала ромкома "Секс в большом городе 2" (2010). Главные героини все еще дружат, причем даже с Самантой (она якобы переехала жить в Лондон). Им за 50, но они по-прежнему активные, обаятельные, сексуальные и готовы покорять Нью-Йорк.Премьера оригинального проекта вышла на HBO в 1998 году. Всего вышло шесть сезонов. Премьера последнего состоялась в 2004 году. После невероятного успеха телешоу (за эти годы оно получило шесть "Эмми" и восемь "Золотых глобусов" — Прим. ред.) в 2008 году был снят художественный фильм "Секс в большом городе". Он заработал 415 миллионов долларов при бюджете в 65 миллионов.В 2010 году режиссер Майкл Патрик Кинг попытался повторить успех первой ленты, выпустив "Секс в большом городе 2". Но эту картину зрители приняли холодно.Мировая премьера новых эпизодов состоится на HBO Max 9 декабря. В России они выйдут 10-го числа.
https://ria.ru/20211208/noth-1762548026.html
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нью-йорк, новости культуры, кино и сериалы, лондон, нью-йорк (город), hbo, сара джессика паркер, россия
17:29 09.12.2021
 
В Нью-Йорке состоялась премьера нового сезона "Секса в большом городе"

В Нью-Йорке состоялась премьера продолжения сериала "Секс в большом городе"

© AP Photo / Invision/Evan AgostiniСара Джессика Паркер и Крис Нотт на премьере сериала "И просто так..."
Сара Джессика Паркер и Крис Нотт на премьере сериала И просто так... - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Нью-Йорке прошла премьера продолжения легендарного сериала HBO "Секс в большом городе", получившего название "And Just Like That" ("И просто так...").
По данным Daily Mail, все внимание было обращено на Сару Джессику Паркер, Синтию Никсон и Кристин Дэвис, которых зрители совсем скоро увидят в ролях Кэрри, Миранды и Шарлотты.
© REUTERS / Caitlin Ochs

Сара Джессика Паркер в платье Oscar de la Renta на премьере сериала "И просто так..." в Нью-Йорке

Сара Джессика Паркер на премьере сериала И просто так...
1 из 3

Сара Джессика Паркер в платье Oscar de la Renta на премьере сериала "И просто так..." в Нью-Йорке

© REUTERS / Caitlin Ochs
© REUTERS / Caitlin Ochs

Синтия Никсон в платье Christopher John Rogers

Синтия Никсон на премьере сериала И просто так...
2 из 3

Синтия Никсон в платье Christopher John Rogers

© REUTERS / Caitlin Ochs
© REUTERS / Caitlin Ochs

Кристин Дэвис на премьере сериала "И просто так..." в вечернем наряде Jason Wu.

Кристин Дэвис на премьере сериала И просто так...
3 из 3

Кристин Дэвис на премьере сериала "И просто так..." в вечернем наряде Jason Wu.

© REUTERS / Caitlin Ochs
1 из 3

Сара Джессика Паркер в платье Oscar de la Renta на премьере сериала "И просто так..." в Нью-Йорке

© REUTERS / Caitlin Ochs
2 из 3

Синтия Никсон в платье Christopher John Rogers

© REUTERS / Caitlin Ochs
3 из 3

Кристин Дэвис на премьере сериала "И просто так..." в вечернем наряде Jason Wu.

© REUTERS / Caitlin Ochs
На красной дорожке актрисы появились в эффектных нарядах, подчеркивающих характер их героинь. Сара Джессика Паркер была в серо-голубом платье Oscar de la Renta с пышной юбкой, и, конечно же, в остроносых лодочках. Интересно, будет ли Кэрри в этом сезоне бегать в таких по Манхэттену.
Синтия Никсон, как и Миранда, выглядела строго и притягательно в ярко-оранжевом платье, разработанным брендом Christopher John Rogers, а Кристин Дэвис очаровала всех темно-синим вечерним нарядом Jason Wu и доброй улыбкой Шарлотты.
© REUTERS / Caitlin OchsПремьере сериала "И просто так..." в Нью-Йорке
Премьере сериала И просто так... в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / Caitlin Ochs
Премьере сериала "И просто так..." в Нью-Йорке
Вместе со знаменитым трио новый сезон "Секса в большом городе" также презентовали Крис Нот, который в сериале играет "мужчину мечты" Кэрри, Дэвид Эйгенберг — экранный муж Миранды по имени Стив, Марио Кантоне , которого зрители знают по роли Энтони Марантино — друга-гея Шарлотты, Эван Хэндлер — ее экранный муж Гарри и многие другие.
Увы, среди актеров не было Ким Кэтролл — исполнительницы роли Саманты. Актриса отказалась сниматься в продолжении "Секса в большом городе" после разногласий с Сарой Джессикой Паркер.
Однако ранее Кэндес Бушнелл, автор книги "Секс в большом городе", заверила, что без нее "получится все равно интересно".
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События в "И просто так..." разворачиваются через 11 лет после финала ромкома "Секс в большом городе 2" (2010). Главные героини все еще дружат, причем даже с Самантой (она якобы переехала жить в Лондон). Им за 50, но они по-прежнему активные, обаятельные, сексуальные и готовы покорять Нью-Йорк.
Премьера оригинального проекта вышла на HBO в 1998 году. Всего вышло шесть сезонов. Премьера последнего состоялась в 2004 году. После невероятного успеха телешоу (за эти годы оно получило шесть "Эмми" и восемь "Золотых глобусов" — Прим. ред.) в 2008 году был снят художественный фильм "Секс в большом городе". Он заработал 415 миллионов долларов при бюджете в 65 миллионов.
В 2010 году режиссер Майкл Патрик Кинг попытался повторить успех первой ленты, выпустив "Секс в большом городе 2". Но эту картину зрители приняли холодно.
Мировая премьера новых эпизодов состоится на HBO Max 9 декабря. В России они выйдут 10-го числа.
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