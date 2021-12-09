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Захарова опровергла сообщения СМИ об отзыве посла России в Армении

Захарова опровергла сообщения СМИ об отзыве посла России в Армении - РИА Новости, 09.12.2021

Захарова опровергла сообщения СМИ об отзыве посла России в Армении

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла сообщения армянской прессы об отзыве посла РФ Сергея Копыркина из Армении. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T17:04

2021-12-09T17:04

2021-12-09T17:04

в мире

армения

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла сообщения армянской прессы об отзыве посла РФ Сергея Копыркина из Армении."Я надеюсь, что газета - дадим им срок до послезавтра... Послезавтра они должны опубликовать опровержение, потому что они напечатали фейк. Это неправда, это дезинформация. Информация не соответствует действительности, наш посол продолжает работать и выполнять поставленные руководством страны задачи", - заявила Захарова на своем брифинге, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

https://ria.ru/20211203/mid-1762033786.html

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в мире, армения, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия