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Захарова опровергла сообщения СМИ об отзыве посла России в Армении
Захарова опровергла сообщения СМИ об отзыве посла России в Армении - РИА Новости, 09.12.2021
Захарова опровергла сообщения СМИ об отзыве посла России в Армении
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла сообщения армянской прессы об отзыве посла РФ Сергея Копыркина из Армении. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T17:04
2021-12-09T17:04
2021-12-09T17:04
в мире
армения
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла сообщения армянской прессы об отзыве посла РФ Сергея Копыркина из Армении."Я надеюсь, что газета - дадим им срок до послезавтра... Послезавтра они должны опубликовать опровержение, потому что они напечатали фейк. Это неправда, это дезинформация. Информация не соответствует действительности, наш посол продолжает работать и выполнять поставленные руководством страны задачи", - заявила Захарова на своем брифинге, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
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в мире, армения, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия
Захарова опровергла сообщения СМИ об отзыве посла России в Армении
Захарова опровергла сообщения армянской прессы об отзыве посла России Копыркина