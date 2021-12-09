23:12 09.12.2021 (обновлено: 23:38 09.12.2021)
Офис Зеленского подтвердил готовность Байдена предоставить помощь Украине
Офис Зеленского: Байден готов предоставить помощь Украине, чтобы она "могла дать отпор"
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден во время итоговой пресс-конференции по итогам работы саммита "Группы двадцати" в Риме
КИЕВ, 9 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил о готовности Вашингтона предоставить Киеву помощь, которая позволит "дать отпор в любое время", сообщил по итогам разговора глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Ранее Ермак отмечал, что переговоры Зеленского и Байдена завершились, они длились примерно 1,5 часа, американский лидер рассказал украинскому коллеге о своих переговорах с президентом России Владимиром Путиным.
"Министр обороны, который только вернулся из США, сможет рассказать про его переговоры с его коллегой министром обороны США, про те договоренности, которые были достигнуты. И президент Байден подтвердил, что США предоставят, и уже это начало происходить, всю необходимую помощь для того, чтобы Украина имела возможность дать какой-угодно отпор, в любое время", - заявил Ермак в эфире телеканала "1+1".
Киев и западные государства в последнее время обвиняют Россию в "агрессивных действиях" у границ Украины. Москва неоднократно отвергала претензии, объясняя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Кремль и МИД расценивают нападки Запада как предлог для размещения военной техники НАТО у российских рубежей.