https://ria.ru/20211209/pomosch-1763042209.html

Офис Зеленского подтвердил готовность Байдена предоставить помощь Украине

Офис Зеленского подтвердил готовность Байдена предоставить помощь Украине - РИА Новости, 09.12.2021

Офис Зеленского подтвердил готовность Байдена предоставить помощь Украине

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил о готовности Вашингтона предоставить Киеву помощь, которая... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T23:12

2021-12-09T23:12

2021-12-09T23:38

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КИЕВ, 9 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил о готовности Вашингтона предоставить Киеву помощь, которая позволит "дать отпор в любое время", сообщил по итогам разговора глава офиса президента Украины Андрей Ермак.Ранее Ермак отмечал, что переговоры Зеленского и Байдена завершились, они длились примерно 1,5 часа, американский лидер рассказал украинскому коллеге о своих переговорах с президентом России Владимиром Путиным.Киев и западные государства в последнее время обвиняют Россию в "агрессивных действиях" у границ Украины. Москва неоднократно отвергала претензии, объясняя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Кремль и МИД расценивают нападки Запада как предлог для размещения военной техники НАТО у российских рубежей.

https://ria.ru/20211209/ukraina-1763041919.html

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сша

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в мире, украина, сша, киев, джо байден, владимир зеленский, нато, андрей ермак, россия