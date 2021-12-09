https://ria.ru/20211209/politsiya-1762937747.html

Полиция разыскивает кассира из Ачинска, подозреваемую в хищении

Полиция разыскивает кассира из Ачинска, подозреваемую в хищении - РИА Новости, 09.12.2021

Полиция разыскивает кассира из Ачинска, подозреваемую в хищении

ГУМВД по Красноярскому краю опубликовало ориентировку на кассира финансового учреждения, подозреваемую в хищении 15 миллионов рублей и нескольких десятков тысяч РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T14:21

2021-12-09T14:21

2021-12-09T14:58

происшествия

ачинск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 9 дек - РИА Новости. ГУМВД по Красноярскому краю опубликовало ориентировку на кассира финансового учреждения, подозреваемую в хищении 15 миллионов рублей и нескольких десятков тысяч долларов США и европейской валюты, сообщает пресс-служба краевого главка ведомства.Ранее сообщалось, что во вторник в дежурную часть МО МВД России "Ачинский" поступило сообщение от руководителя кредитно-кассового офиса финансовой организации о том, что неустановленное лицо совершило хищение 15 миллионов рублей, 49500 долларов и 49200 евро, принадлежащие учреждению. По данным полиции, к совершению преступления причастна кассир организации. В тот же день от матери подозреваемой поступило сообщение о пропаже дочери. В настоящее время пропавшую разыскивают, возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет."Главное управление МВД России по Красноярскому краю публикует ориентировку на 30-летнюю жительницу Ачинска, подозреваемую в присвоении крупной суммы из финансового учреждения, в том числе в иностранной валюте", - говорится в сообщении.Согласно описанию, подозреваемой 28-30 лет, плотного телосложения, рост 160-165 см, волосы прямые темно-русые (окрашены с оттенком светлого), средней длины, глаза разного цвета (левый – зеленый, правый – коричневый)."Особые приметы: имеется шрам после аппендицита, на обоих веках сделаны татуировки (татуаж).При себе, возможно, имеет паспорт на свое имя, а также крупную сумму денег в рублях, долларах и евро. Имеющуюся информацию просим сообщать в полицию по телефонам 8(39151)97-102 или 102", - сообщает пресс-служба.

https://ria.ru/20211203/mvd-1762071724.html

ачинск

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Кассир вынесла деньги из банка в Ачинске. Кадры МВД РФ ГУМВД по Красноярскому краю опубликовало ориентировку на кассира финансового учреждения, подозреваемую в хищении 15 миллионов рублей и нескольких десятков тысяч долларов США и европейской валюты, сообщает пресс-служба краевого главка ведомства. 2021-12-09T14:21 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ачинск, красноярский край