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Полиция разыскивает кассира из Ачинска, подозреваемую в хищении
Полиция разыскивает кассира из Ачинска, подозреваемую в хищении - РИА Новости, 09.12.2021
Полиция разыскивает кассира из Ачинска, подозреваемую в хищении
ГУМВД по Красноярскому краю опубликовало ориентировку на кассира финансового учреждения, подозреваемую в хищении 15 миллионов рублей и нескольких десятков тысяч РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T14:21
2021-12-09T14:58
происшествия
ачинск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 9 дек - РИА Новости. ГУМВД по Красноярскому краю опубликовало ориентировку на кассира финансового учреждения, подозреваемую в хищении 15 миллионов рублей и нескольких десятков тысяч долларов США и европейской валюты, сообщает пресс-служба краевого главка ведомства.Ранее сообщалось, что во вторник в дежурную часть МО МВД России "Ачинский" поступило сообщение от руководителя кредитно-кассового офиса финансовой организации о том, что неустановленное лицо совершило хищение 15 миллионов рублей, 49500 долларов и 49200 евро, принадлежащие учреждению. По данным полиции, к совершению преступления причастна кассир организации. В тот же день от матери подозреваемой поступило сообщение о пропаже дочери. В настоящее время пропавшую разыскивают, возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет."Главное управление МВД России по Красноярскому краю публикует ориентировку на 30-летнюю жительницу Ачинска, подозреваемую в присвоении крупной суммы из финансового учреждения, в том числе в иностранной валюте", - говорится в сообщении.Согласно описанию, подозреваемой 28-30 лет, плотного телосложения, рост 160-165 см, волосы прямые темно-русые (окрашены с оттенком светлого), средней длины, глаза разного цвета (левый – зеленый, правый – коричневый)."Особые приметы: имеется шрам после аппендицита, на обоих веках сделаны татуировки (татуаж).При себе, возможно, имеет паспорт на свое имя, а также крупную сумму денег в рублях, долларах и евро. Имеющуюся информацию просим сообщать в полицию по телефонам 8(39151)97-102 или 102", - сообщает пресс-служба.
https://ria.ru/20211203/mvd-1762071724.html
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Кассир вынесла деньги из банка в Ачинске. Кадры МВД РФ
ГУМВД по Красноярскому краю опубликовало ориентировку на кассира финансового учреждения, подозреваемую в хищении 15 миллионов рублей и нескольких десятков тысяч долларов США и европейской валюты, сообщает пресс-служба краевого главка ведомства.
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происшествия, ачинск, красноярский край
14:21 09.12.2021 (обновлено: 14:58 09.12.2021)
 
Полиция разыскивает кассира из Ачинска, подозреваемую в хищении

Полиция опубликовала ориентировку на кассира из Ачинска, подозреваемую в крупном хищении

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КРАСНОЯРСК, 9 дек - РИА Новости. ГУМВД по Красноярскому краю опубликовало ориентировку на кассира финансового учреждения, подозреваемую в хищении 15 миллионов рублей и нескольких десятков тысяч долларов США и европейской валюты, сообщает пресс-служба краевого главка ведомства.
Ранее сообщалось, что во вторник в дежурную часть МО МВД России "Ачинский" поступило сообщение от руководителя кредитно-кассового офиса финансовой организации о том, что неустановленное лицо совершило хищение 15 миллионов рублей, 49500 долларов и 49200 евро, принадлежащие учреждению. По данным полиции, к совершению преступления причастна кассир организации. В тот же день от матери подозреваемой поступило сообщение о пропаже дочери. В настоящее время пропавшую разыскивают, возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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"Главное управление МВД России по Красноярскому краю публикует ориентировку на 30-летнюю жительницу Ачинска, подозреваемую в присвоении крупной суммы из финансового учреждения, в том числе в иностранной валюте", - говорится в сообщении.
Согласно описанию, подозреваемой 28-30 лет, плотного телосложения, рост 160-165 см, волосы прямые темно-русые (окрашены с оттенком светлого), средней длины, глаза разного цвета (левый – зеленый, правый – коричневый).
"Особые приметы: имеется шрам после аппендицита, на обоих веках сделаны татуировки (татуаж).
При себе, возможно, имеет паспорт на свое имя, а также крупную сумму денег в рублях, долларах и евро. Имеющуюся информацию просим сообщать в полицию по телефонам 8(39151)97-102 или 102", - сообщает пресс-служба.
 
ПроисшествияАчинскКрасноярский край
 
 
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