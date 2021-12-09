https://ria.ru/20211209/pokholodanie-1762941242.html

Вильфанд рассказал, откуда в Москву пришло аномальное похолодание

Вильфанд рассказал, откуда в Москву пришло аномальное похолодание - РИА Новости, 09.12.2021

Вильфанд рассказал, откуда в Москву пришло аномальное похолодание

Сильное похолодание в Москве и области не связано с морозами в Санкт-Петербурге в начале недели, понижение температуры вызвано антициклоном и воздушными массами РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T14:34

2021-12-09T14:34

2021-12-09T14:34

общество

санкт-петербург

москва

новая земля

гидрометцентр

роман вильфанд

погода

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Сильное похолодание в Москве и области не связано с морозами в Санкт-Петербурге в начале недели, понижение температуры вызвано антициклоном и воздушными массами с Новой Земли, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Гидрометцентр уточнял, что похолодание из Санкт-Петербурга не придет в Москву, и это действительно так. Похолодание обусловлено антициклоном и воздушными массами, которые пришли не из Санкт-Петербурга, а с северо-востока, с Новой Земли", - сказал он.Вильфанд добавил, что при антициклоне мало облаков, что приводит к охлаждению приземного слоя воздуха.В четверг температура в столичном регионе на 3-4 градуса ниже нормы, в ночь на пятницу похолодание усилится до минус 16-18 градусов.

https://ria.ru/20211209/pogoda-1762890948.html

санкт-петербург

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новая земля

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общество, санкт-петербург, москва, новая земля, гидрометцентр, роман вильфанд, погода, россия