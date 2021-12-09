Вильфанд рассказал, откуда в Москву пришло аномальное похолодание

Глава Гидрометцентра Вильфанд: аномальное похолодание пришло в Москву с Новой Земли
Снегопад 7 декабря не стал для столицы сюрпризом – синоптики спрогнозировали его наступление заранее и назвали "сильнейшим за послевоенную историю". Уже с вечера понедельника городские коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности.
Снегопад 7 декабря не стал для столицы сюрпризом – синоптики спрогнозировали его наступление заранее и назвали "сильнейшим за послевоенную историю". Уже с вечера понедельника городские коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности.
В ночь с понедельника на вторник прирост снега в отдельных районах Москвы составил до 5 сантиметров. Согласно прогнозу, за сутки этот показатель может превысить отметку в 20 сантиметров. В уборке улиц, дорог, тротуаров и пешеходных зон города задействовали 10 тысяч единиц специализированной коммунальной техники и 71 тысячу специалистов комплекса городского хозяйства Москвы.
В ночь с понедельника на вторник прирост снега в отдельных районах Москвы составил до 5 сантиметров. Согласно прогнозу, за сутки этот показатель может превысить отметку в 20 сантиметров. В уборке улиц, дорог, тротуаров и пешеходных зон города задействовали 10 тысяч единиц специализированной коммунальной техники и 71 тысячу специалистов комплекса городского хозяйства Москвы.
В городе работает роторная, снегоуборочная и погрузочная спецтехника, средства малой механизации. В уборке участвуют бригады ручного труда, укомплектованные необходимым оборудованием.
В городе работает роторная, снегоуборочная и погрузочная спецтехника, средства малой механизации. В уборке участвуют бригады ручного труда, укомплектованные необходимым оборудованием.
За сутки коммунальные службы города несколько раз проведут механизированное подметание проезжей части и тротуаров. Первые две "проходки" спецтехники уже состоялись в 10:00 и в 16:00, третья очистка улиц от снега начнется в 23:00. После каждого подметания специалисты комплекса городского хозяйства Москвы дополнительно проводят обработку улично-дорожной сети противогололедными материалами.
За сутки коммунальные службы города несколько раз проведут механизированное подметание проезжей части и тротуаров. Первые две "проходки" спецтехники уже состоялись в 10:00 и в 16:00, третья очистка улиц от снега начнется в 23:00. После каждого подметания специалисты комплекса городского хозяйства Москвы дополнительно проводят обработку улично-дорожной сети противогололедными материалами.
При необходимости (например, при усилении снегопада или выпадении аномального количества осадков) цикл работ по подметанию и очистке улично-дорожной сети будут повторять чаще.
При необходимости (например, при усилении снегопада или выпадении аномального количества осадков) цикл работ по подметанию и очистке улично-дорожной сети будут повторять чаще.
Особое внимание в рамках уборки бригады ручного труда уделяют очистке зон с большой проходимостью. К ним, в частности, относятся пешеходные и общественные пространства, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, железнодорожным платформам, ТПУ, парковкам и объектам социальной сферы.
Особое внимание в рамках уборки бригады ручного труда уделяют очистке зон с большой проходимостью. К ним, в частности, относятся пешеходные и общественные пространства, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, железнодорожным платформам, ТПУ, парковкам и объектам социальной сферы.
Собранный с улиц Москвы снег в дальнейшем увозят на стационарные снегосплавные пункты – таких в городе 56 и еще 38 мобильных. На снегосплавах снежные массы очищают от бытового и природного мусора, измельчают в дробилках и оттуда сплавляют в систему городской канализации. После таяния снег вместе со сточной водой поступает на очистные сооружения города, где проходит полный цикл механической и биологической очистки.
Собранный с улиц Москвы снег в дальнейшем увозят на стационарные снегосплавные пункты – таких в городе 56 и еще 38 мобильных. На снегосплавах снежные массы очищают от бытового и природного мусора, измельчают в дробилках и оттуда сплавляют в систему городской канализации. После таяния снег вместе со сточной водой поступает на очистные сооружения города, где проходит полный цикл механической и биологической очистки.
Комплекс городского хозяйства Москвы напоминает горожанам о необходимости соблюдать осторожность при перемещении по заснеженной столице. Водителей просят проявлять бдительность на дорогах и с пониманием относиться к работе спецтехники, а также учитывать график выхода коммунальных служб на подметание дорог.
Комплекс городского хозяйства Москвы напоминает горожанам о необходимости соблюдать осторожность при перемещении по заснеженной столице. Водителей просят проявлять бдительность на дорогах и с пониманием относиться к работе спецтехники, а также учитывать график выхода коммунальных служб на подметание дорог.
Снегопад 7 декабря не стал для столицы сюрпризом – синоптики спрогнозировали его наступление заранее и назвали "сильнейшим за послевоенную историю". Уже с вечера понедельника городские коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности.
В ночь с понедельника на вторник прирост снега в отдельных районах Москвы составил до 5 сантиметров. Согласно прогнозу, за сутки этот показатель может превысить отметку в 20 сантиметров. В уборке улиц, дорог, тротуаров и пешеходных зон города задействовали 10 тысяч единиц специализированной коммунальной техники и 71 тысячу специалистов комплекса городского хозяйства Москвы.
В городе работает роторная, снегоуборочная и погрузочная спецтехника, средства малой механизации. В уборке участвуют бригады ручного труда, укомплектованные необходимым оборудованием.
За сутки коммунальные службы города несколько раз проведут механизированное подметание проезжей части и тротуаров. Первые две "проходки" спецтехники уже состоялись в 10:00 и в 16:00, третья очистка улиц от снега начнется в 23:00. После каждого подметания специалисты комплекса городского хозяйства Москвы дополнительно проводят обработку улично-дорожной сети противогололедными материалами.
При необходимости (например, при усилении снегопада или выпадении аномального количества осадков) цикл работ по подметанию и очистке улично-дорожной сети будут повторять чаще.
Особое внимание в рамках уборки бригады ручного труда уделяют очистке зон с большой проходимостью. К ним, в частности, относятся пешеходные и общественные пространства, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, железнодорожным платформам, ТПУ, парковкам и объектам социальной сферы.
Собранный с улиц Москвы снег в дальнейшем увозят на стационарные снегосплавные пункты – таких в городе 56 и еще 38 мобильных. На снегосплавах снежные массы очищают от бытового и природного мусора, измельчают в дробилках и оттуда сплавляют в систему городской канализации. После таяния снег вместе со сточной водой поступает на очистные сооружения города, где проходит полный цикл механической и биологической очистки.
Комплекс городского хозяйства Москвы напоминает горожанам о необходимости соблюдать осторожность при перемещении по заснеженной столице. Водителей просят проявлять бдительность на дорогах и с пониманием относиться к работе спецтехники, а также учитывать график выхода коммунальных служб на подметание дорог.