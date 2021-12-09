https://ria.ru/20211209/pogoda-1762890948.html

В Москву придут сибирские морозы

В Москву придут сибирские морозы - РИА Новости, 09.12.2021

В Москву придут сибирские морозы

"Сибирские" морозы и высокое атмосферное давление придут в Москву в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T11:33

2021-12-09T11:33

2021-12-09T11:56

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. "Сибирские" морозы и высокое атмосферное давление придут в Москву в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодняшние январские морозы - это только начало, а в пятницу нас ждут сибирские морозы. Они к нам идут, конечно, не из Сибири, а будут продуктом действия скандинавского антициклона, но тем не менее температура в пятницу в Москве будет сопоставима с сибирскими температурами, с такими городами, для которых характерны такие морозы в декабре, как Новосибирск, Красноярск, Томск, Омск", - рассказал Тишковец.Он отметил, что в пятницу ожидается антициклон и небольшая облачность, никаких осадков не будет, ветер - северо-восточный и восточный, 1-6 метров в секунду."В ночь на пятницу в Москве похолодание усилится до минус 16-18, в Подмосковье минус 15-20, до 23 градусов мороза на севере. Днем в лучшем случае в столице минус 10-12, по области минус 9-14. В пятницу мы достигнем самого дна морозного колодца, окажемся в самом эпицентре арктического мешка холода. Такой температурный фон - аномально низкий для декабря и на 9 градусов холоднее, чем должно быть в это время года", - рассказал Тишковец.Собеседник агентства уточнил, что в выходные морозы несколько отпустят, осадков не будет, хотя облаков чуть-чуть прибавится, в субботу ночью минус 12-17, местами до минус 20, днем минус 7-12. В воскресенье еще чуть-чуть потеплеет: ночью минус 10-15, днем минус 1-6."И только к понедельнику мы вернемся в рамки климатической нормы, когда ночью будет минус 5-10, днем ноль - минус 5. Оттепели не ожидается, несмотря на то, что температура повысится, поэтому сугробы будут без изменений. Таким образом, в ближайшую пятидневку ждет антициклональная погода, осадков не будет, это сухая, преимущественно солнечная погода. Что называется, мороз и солнце; день чудесный", - добавил Тишковец.Синоптик уточнил, что также в пятницу и субботу ожидается очень высокое атмосферное давление - 759 миллиметров ртутного столба, это на 12-14 единиц выше нормы.

https://ria.ru/20211129/zima-1761195252.html

https://ria.ru/20211103/rasteniya-1757478976.html

https://ria.ru/20211207/paltsy-1762479831.html

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общество, москва, центр "фобос"