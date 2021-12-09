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Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 09.12.2021
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Январские морозы и рост атмосферного давления ожидаются в Москве в четверг, осадков не будет, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T09:05
2021-12-09T09:05
общество
московская область (подмосковье)
москва
центр "фобос"
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Январские морозы и рост атмосферного давления ожидаются в Москве в четверг, осадков не будет, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода в Москве обусловится влиянием скандинавского антициклона, который вытеснит снеговые облака за пределы столичного региона, поэтому ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду. В Москве сегодня не выше минус 8-10, в Подмосковье - от 7 до 12 мороза, а это показатели климата января, как минимум на 6 градусов ниже положенного по многолетней норме для этих дней", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что атмосферное давление будет стремительно расти и составит 755 миллиметров ртутного столба.
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общество, московская область (подмосковье), москва, центр "фобос", евгений тишковец, погода
09:05 09.12.2021
 
Москвичам рассказали о погоде в четверг

Синоптик "Фобоса" Тишковец предупредил москвичей о январских морозах и высоком давлении

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЖенщина на одной из улиц в центре Москвы
Женщина на одной из улиц в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Январские морозы и рост атмосферного давления ожидаются в Москве в четверг, осадков не будет, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погода в Москве обусловится влиянием скандинавского антициклона, который вытеснит снеговые облака за пределы столичного региона, поэтому ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду. В Москве сегодня не выше минус 8-10, в Подмосковье - от 7 до 12 мороза, а это показатели климата января, как минимум на 6 градусов ниже положенного по многолетней норме для этих дней", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что атмосферное давление будет стремительно расти и составит 755 миллиметров ртутного столба.
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