https://ria.ru/20211209/pogoda-1762868655.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 09.12.2021
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Январские морозы и рост атмосферного давления ожидаются в Москве в четверг, осадков не будет, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T09:05
2021-12-09T09:05
2021-12-09T09:05
общество
московская область (подмосковье)
москва
центр "фобос"
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Январские морозы и рост атмосферного давления ожидаются в Москве в четверг, осадков не будет, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода в Москве обусловится влиянием скандинавского антициклона, который вытеснит снеговые облака за пределы столичного региона, поэтому ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду. В Москве сегодня не выше минус 8-10, в Подмосковье - от 7 до 12 мороза, а это показатели климата января, как минимум на 6 градусов ниже положенного по многолетней норме для этих дней", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что атмосферное давление будет стремительно расти и составит 755 миллиметров ртутного столба.
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общество, московская область (подмосковье), москва, центр "фобос", евгений тишковец, погода
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Синоптик "Фобоса" Тишковец предупредил москвичей о январских морозах и высоком давлении