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В Кировской области грузовой поезд сошел с рельсов
В Кировской области грузовой поезд сошел с рельсов - РИА Новости, 09.12.2021
В Кировской области грузовой поезд сошел с рельсов
Тепловоз и шесть вагонов с железобетонными изделиями сошли с рельсов в Кировской области, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T08:45
2021-12-09T08:45
2021-12-09T10:31
происшествия
кировская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Тепловоз и шесть вагонов с железобетонными изделиями сошли с рельсов в Кировской области, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ."По предварительной информации, на перегоне Киров Котласский - Чухломинский произошел сход тепловоза и, предварительно, шести вагонов грузового состава. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что в вагонах находятся железобетонные изделия.Следователи проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
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происшествия, кировская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
08:45 09.12.2021 (обновлено: 10:31 09.12.2021)
В Кировской области грузовой поезд сошел с рельсов
Тепловоз и шесть вагонов с ЖБИ сошли с рельсов в Кировской области