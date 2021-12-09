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В Кировской области грузовой поезд сошел с рельсов

В Кировской области грузовой поезд сошел с рельсов - РИА Новости, 09.12.2021

В Кировской области грузовой поезд сошел с рельсов

Тепловоз и шесть вагонов с железобетонными изделиями сошли с рельсов в Кировской области, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T08:45

2021-12-09T08:45

2021-12-09T10:31

происшествия

кировская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Тепловоз и шесть вагонов с железобетонными изделиями сошли с рельсов в Кировской области, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ."По предварительной информации, на перегоне Киров Котласский - Чухломинский произошел сход тепловоза и, предварительно, шести вагонов грузового состава. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что в вагонах находятся железобетонные изделия.Следователи проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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происшествия, кировская область, следственный комитет россии (ск рф), россия