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Сыровары Подмосковья получат 103 млн рублей поддержки в 2022 году

Сыровары Подмосковья получат 103 млн рублей поддержки в 2022 году - РИА Новости, 09.12.2021

Сыровары Подмосковья получат 103 млн рублей поддержки в 2022 году

В проекте бюджета Московской области на 2022 год предусмотрено 103 миллиона рублей грантовой поддержки сыроварам региона, сообщило министерство сельского... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T14:52

2021-12-09T14:52

2021-12-09T14:52

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В проекте бюджета Московской области на 2022 год предусмотрено 103 миллиона рублей грантовой поддержки сыроварам региона, сообщило министерство сельского хозяйства и продовольствия региона."Подмосковье является одним из крупнейших производителей сыра, и в этом году мы вышли на первое место в России в этом направлении. Фермерам, которые развивают производства сыров на территории региона в следующем году будут выделены субсидии в размере 103 миллионов рублей. Государственную поддержку планируется осуществить в форме гранта", - сказал глава министерства Сергей Воскресенский, слова которого приводит пресс-служба.Он уточнил, что общая сумма грантов, выданная 11 производителям сыра в Подмосковье с 2017 по 2019 годы, составила 260 миллионов рублей. На эти деньги сыроделы смогут приобрести модульные сыроварни, отремонтировать и реконструировать имеющиеся объекты, закупить современное оборудование и технику для производства. Сыроварня из Подмосковья стала обладательницей первой в РФ золотой медали на чемпионате мира по сырам в Италии, говорится в сообщении.

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московская область (подмосковье), господдержка