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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211209/podderzhka-1762945965.html
Сыровары Подмосковья получат 103 млн рублей поддержки в 2022 году
Сыровары Подмосковья получат 103 млн рублей поддержки в 2022 году - РИА Новости, 09.12.2021
Сыровары Подмосковья получат 103 млн рублей поддержки в 2022 году
В проекте бюджета Московской области на 2022 год предусмотрено 103 миллиона рублей грантовой поддержки сыроварам региона, сообщило министерство сельского... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T14:52
2021-12-09T14:52
новости подмосковья
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В проекте бюджета Московской области на 2022 год предусмотрено 103 миллиона рублей грантовой поддержки сыроварам региона, сообщило министерство сельского хозяйства и продовольствия региона."Подмосковье является одним из крупнейших производителей сыра, и в этом году мы вышли на первое место в России в этом направлении. Фермерам, которые развивают производства сыров на территории региона в следующем году будут выделены субсидии в размере 103 миллионов рублей. Государственную поддержку планируется осуществить в форме гранта", - сказал глава министерства Сергей Воскресенский, слова которого приводит пресс-служба.Он уточнил, что общая сумма грантов, выданная 11 производителям сыра в Подмосковье с 2017 по 2019 годы, составила 260 миллионов рублей. На эти деньги сыроделы смогут приобрести модульные сыроварни, отремонтировать и реконструировать имеющиеся объекты, закупить современное оборудование и технику для производства. Сыроварня из Подмосковья стала обладательницей первой в РФ золотой медали на чемпионате мира по сырам в Италии, говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье), господдержка
14:52 09.12.2021
 

Сыровары Подмосковья получат 103 млн рублей поддержки в 2022 году

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В проекте бюджета Московской области на 2022 год предусмотрено 103 миллиона рублей грантовой поддержки сыроварам региона, сообщило министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.
"Подмосковье является одним из крупнейших производителей сыра, и в этом году мы вышли на первое место в России в этом направлении. Фермерам, которые развивают производства сыров на территории региона в следующем году будут выделены субсидии в размере 103 миллионов рублей. Государственную поддержку планируется осуществить в форме гранта", - сказал глава министерства Сергей Воскресенский, слова которого приводит пресс-служба.
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Он уточнил, что общая сумма грантов, выданная 11 производителям сыра в Подмосковье с 2017 по 2019 годы, составила 260 миллионов рублей. На эти деньги сыроделы смогут приобрести модульные сыроварни, отремонтировать и реконструировать имеющиеся объекты, закупить современное оборудование и технику для производства. Сыроварня из Подмосковья стала обладательницей первой в РФ золотой медали на чемпионате мира по сырам в Италии, говорится в сообщении.
 
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