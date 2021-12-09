https://ria.ru/20211209/peskov-1762935461.html

Песков прокомментировал подготовку России к дальнейшим переговорам с США

Песков прокомментировал подготовку России к дальнейшим переговорам с США - РИА Новости, 09.12.2021

Песков прокомментировал подготовку России к дальнейшим переговорам с США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока нет четкого понимания структуры для переговоров по ключевым вопросам РФ и США и того, кто будет... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T14:15

2021-12-09T14:15

2021-12-09T14:23

сша

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока нет четкого понимания структуры для переговоров по ключевым вопросам РФ и США и того, кто будет задействован.Он отметил, что в Кремле не хотели бы забегать вперед, концентрируются на подготовке основных тезисов концептуальной позиции российской стороны, которая будет доведена до сведения американских коллег."Пока нет четкой конфигурации этой структуры, нет пока четкого понимания, кто именно будет задействован в переговорах... поэтому это все вопросы ближайшей перспективы для прояснения в ближайшем будущем", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20211208/peskov-1762778371.html

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сша, дмитрий песков, россия