https://ria.ru/20211209/peskov-1762935461.html
Песков прокомментировал подготовку России к дальнейшим переговорам с США
Песков прокомментировал подготовку России к дальнейшим переговорам с США - РИА Новости, 09.12.2021
Песков прокомментировал подготовку России к дальнейшим переговорам с США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока нет четкого понимания структуры для переговоров по ключевым вопросам РФ и США и того, кто будет... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T14:15
2021-12-09T14:15
2021-12-09T14:23
сша
дмитрий песков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751617248_0:106:3267:1944_1920x0_80_0_0_7e6cd2c72f40cd045cd1a7e57fb625da.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока нет четкого понимания структуры для переговоров по ключевым вопросам РФ и США и того, кто будет задействован.Он отметил, что в Кремле не хотели бы забегать вперед, концентрируются на подготовке основных тезисов концептуальной позиции российской стороны, которая будет доведена до сведения американских коллег."Пока нет четкой конфигурации этой структуры, нет пока четкого понимания, кто именно будет задействован в переговорах... поэтому это все вопросы ближайшей перспективы для прояснения в ближайшем будущем", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20211208/peskov-1762778371.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751617248_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_de6a162923f704a209f663fca31c6dd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дмитрий песков, россия
14:15 09.12.2021 (обновлено: 14:23 09.12.2021)
Песков прокомментировал подготовку России к дальнейшим переговорам с США
Пресс-секретарь президента Песков: Россия готовит свои тезисы к переговорам с США