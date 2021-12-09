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Житель Ульяновска сломал нос девушке-полицейскому
Житель Ульяновска сломал нос девушке-полицейскому - РИА Новости, 09.12.2021
Житель Ульяновска сломал нос девушке-полицейскому
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Ульяновска, ударившего девушку-полицейского и сломавшего ей нос, сообщила пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T16:52
2021-12-09T16:52
2021-12-09T16:52
происшествия
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ульяновская область
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россия
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САМАРА, 9 дек – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Ульяновска, ударившего девушку-полицейского и сломавшего ей нос, сообщила пресс-служба СУСК по региону.По данным следствия, вечером 7 декабря подозреваемый в помещении продовольственного магазина на улице Рябикова в Ульяновске ударил участкового уполномоченного головой по лицу, после чего скрылся. Как уточнили журналистам в СУСК, в результате мужчина сломал девушке-полицейскому нос. В ходе совместных мероприятий следователей и сотрудников полиции подозреваемый был оперативно задержан."Следственными органами Следственного комитета по Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении. По данной статье предусмотрено наказание штрафом до 200 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до 5 лет.Уточняется, что следователь будет ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
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происшествия, ульяновск, ульяновская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), россия
Житель Ульяновска сломал нос девушке-полицейскому
Против жителя Ульяновска, сломавшего нос девушке-полицейскому, возбудили дело