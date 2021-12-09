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Байден проводит переговоры с Зеленским
Байден проводит переговоры с Зеленским - РИА Новости, 09.12.2021
Байден проводит переговоры с Зеленским
Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский проводят переговоры, сообщил пресс-пул Белого дома. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T21:52
2021-12-09T22:04
в мире
украина
сша
джо байден
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский проводят переговоры, сообщил пресс-пул Белого дома."Разговор президентов Байдена и Зеленского начался в 13.34 (21.34 мск)", - сообщают корреспонденты пресс-пула Белого дома в Twitter.
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в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский
21:52 09.12.2021 (обновлено: 22:04 09.12.2021)
 
Байден проводит переговоры с Зеленским

Пресс-пул Белого дома: президенты Байден и Зеленский проводят переговоры

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский проводят переговоры, сообщил пресс-пул Белого дома.
"Разговор президентов Байдена и Зеленского начался в 13.34 (21.34 мск)", - сообщают корреспонденты пресс-пула Белого дома в Twitter.
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
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