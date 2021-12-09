https://ria.ru/20211209/peregovory-1763033171.html

Байден проводит переговоры с Зеленским

Байден проводит переговоры с Зеленским - РИА Новости, 09.12.2021

Байден проводит переговоры с Зеленским

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский проводят переговоры, сообщил пресс-пул Белого дома. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T21:52

2021-12-09T21:52

2021-12-09T22:04

в мире

украина

сша

джо байден

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский проводят переговоры, сообщил пресс-пул Белого дома."Разговор президентов Байдена и Зеленского начался в 13.34 (21.34 мск)", - сообщают корреспонденты пресс-пула Белого дома в Twitter.

https://radiosputnik.ria.ru/20211209/bayden-1762988636.html

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в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский