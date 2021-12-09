https://ria.ru/20211209/peregovory-1763033171.html
Байден проводит переговоры с Зеленским
Байден проводит переговоры с Зеленским - РИА Новости, 09.12.2021
Байден проводит переговоры с Зеленским
Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский проводят переговоры, сообщил пресс-пул Белого дома. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T21:52
2021-12-09T21:52
2021-12-09T22:04
в мире
украина
сша
джо байден
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748495153_0:109:970:655_1920x0_80_0_0_746bd1de2b60d2e1b3bb77cc6177e667.jpg
ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский проводят переговоры, сообщил пресс-пул Белого дома."Разговор президентов Байдена и Зеленского начался в 13.34 (21.34 мск)", - сообщают корреспонденты пресс-пула Белого дома в Twitter.
https://radiosputnik.ria.ru/20211209/bayden-1762988636.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748495153_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_4d6cb1ea14bc53cfc9184c0c79bd4e69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский
21:52 09.12.2021 (обновлено: 22:04 09.12.2021)
Байден проводит переговоры с Зеленским
Пресс-пул Белого дома: президенты Байден и Зеленский проводят переговоры