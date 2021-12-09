https://ria.ru/20211209/peregovory-1763023151.html

Макрон анонсировал переговоры с Путиным и Зеленским

Макрон анонсировал переговоры с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 09.12.2021

Макрон анонсировал переговоры с Путиным и Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на следующей неделе планирует пообщаться с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T20:13

2021-12-09T20:13

2021-12-09T21:02

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владимир зеленский

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 9 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на следующей неделе планирует пообщаться с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по Донбассу."Наше желание — в контакте с президентом Зеленским, которого я увижу в среду, и в контакте с президентом Путиным, с которым я проведу переговоры на следующей неделе, перезапустить этот формат (нормандский формат. — Прим. ред.) и политический процесс", — сказал он на пресс-конференции.Он отметил, что Евросоюз и США в первую очередь стремятся "поддержать Украину в обеспечении ее безопасности", а затем создать все необходимые условия для мирного урегулирования в регионе. Кроме того, по словам французского лидера, европейские страны и Соединенные Штаты единодушны в том, что необходим "требовательный диалог с Россией". Это позволит "выстроить новое решение и процесс, который защитит суверенитет Украины, восстановление порядка в регионе и стабильность всего континента", считает Макрон.Ранее глава российского МИД Сергей Лавров говорил, что Киев не хочет придерживаться Минских соглашений по своей воле, поэтому его нужно "заставлять" их выполнять, для чего и создавали нормандский формат. Тем не менее Франция и Германия, по его словам, "пока манкируют своими обязательствами".

https://ria.ru/20211209/donbass-1762983585.html

https://ria.ru/20211122/ukraina-1760170758.html

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в мире, украина, франция, владимир путин, владимир зеленский, эммануэль макрон