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Россиянка ездила на полене, не платила кредиты и попалась
Россиянка лишилась автомобиля с поленом - РИА Новости, 09.12.2021
Россиянка ездила на полене, не платила кредиты и попалась
Жительница Великого Новгорода вмонтировала пень на место водительского кресла в салоне своего автомобиля, пишет местный портал "53 новости" со ссылкой на... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T21:49
2021-12-09T21:49
2021-12-09T21:50
общество
великий новгород
авто
россия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Жительница Великого Новгорода вмонтировала пень на место водительского кресла в салоне своего автомобиля, пишет местный портал "53 новости" со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП."При этом авто состояло на учете, и его владелица регулярно оплачивала соответствующий налог", — добавили в ведомстве.Отмечается, что женщина задолжала около ста тысяч рублей по другим налогам, а также кредитам.Приставы арестовали ее автомобиль марки Ford Focus.
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общество, великий новгород, авто, россия
21:49 09.12.2021 (обновлено: 21:50 09.12.2021)
Россиянка лишилась автомобиля с поленом
Жительница Новгорода вмонтировала в автомобиль Ford Focus пень вместо водительского кресла