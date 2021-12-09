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Россиянка ездила на полене, не платила кредиты и попалась

Россиянка лишилась автомобиля с поленом - РИА Новости, 09.12.2021

Россиянка ездила на полене, не платила кредиты и попалась

Жительница Великого Новгорода вмонтировала пень на место водительского кресла в салоне своего автомобиля, пишет местный портал "53 новости" со ссылкой на... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T21:49

2021-12-09T21:49

2021-12-09T21:50

общество

великий новгород

авто

россия

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Жительница Великого Новгорода вмонтировала пень на место водительского кресла в салоне своего автомобиля, пишет местный портал "53 новости" со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП."При этом авто состояло на учете, и его владелица регулярно оплачивала соответствующий налог", — добавили в ведомстве.Отмечается, что женщина задолжала около ста тысяч рублей по другим налогам, а также кредитам.Приставы арестовали ее автомобиль марки Ford Focus.

https://ria.ru/20211031/sochi-1757099894.html

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2021

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общество, великий новгород, авто, россия