https://ria.ru/20211209/otpusk-1762919252.html

Не верим рекламе: куда пока не надо ехать в путешествие

Не верим рекламе: куда пока не надо ехать в путешествие - РИА Новости, 09.12.2021

Не верим рекламе: куда пока не надо ехать в путешествие

Уже написаны сотни статей про самые популярные туристические направления России. Однако, далеко не все из них действительно заслуживают внимания: многие откровенно переоценены. Где есть пиар, но нет содержания? Куда нужно ехать без завышенных ожиданий? Какие направления в целом стоит отложить на "когда-нибудь потом"?

2021-12-09T14:00

2021-12-09T14:00

2021-12-09T14:00

не роскошь

общество

путешествия

авто

маршруты - туризм

автомобили

дороги

туризм

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Не верим рекламе: куда пока не надо ехать в путешествие Уже написаны сотни статей про самые популярные туристические направления России. Однако, далеко не все из них действительно заслуживают внимания: многие откровенно переоценены. Где есть пиар, но нет содержания? Куда нужно ехать без завышенных ожиданий? Какие направления в целом стоит отложить на "когда-нибудь потом"? audio/mpeg

Не верим рекламе: куда пока не надо ехать в путешествие Уже написаны сотни статей про самые популярные туристические направления России. Однако, далеко не все из них действительно заслуживают внимания: многие откровенно переоценены. Где есть пиар, но нет содержания? Куда нужно ехать без завышенных ожиданий? Какие направления в целом стоит отложить на "когда-нибудь потом"? audio/mpeg

В подкасте "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Монтаж: Анастасия ПаниотиКак и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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