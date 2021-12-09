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Не роскошь
Подкаст о том, как автомобили меняют нашу культуру, города и психологию, моду и образ жизни. В центре каждого разговора – человек, и только на втором плане - одно из величайших его изобретений - машина. Потому что автомобиль – не роскошь, и даже не средство передвижения - это культурное явление.
https://ria.ru/20211209/otpusk-1762919252.html
Не верим рекламе: куда пока не надо ехать в путешествие
Не верим рекламе: куда пока не надо ехать в путешествие - РИА Новости, 09.12.2021
Не верим рекламе: куда пока не надо ехать в путешествие
Уже написаны сотни статей про самые популярные туристические направления России. Однако, далеко не все из них действительно заслуживают внимания: многие откровенно переоценены. Где есть пиар, но нет содержания? Куда нужно ехать без завышенных ожиданий? Какие направления в целом стоит отложить на "когда-нибудь потом"?
2021-12-09T14:00
2021-12-09T14:00
не роскошь
общество
путешествия
авто
маршруты - туризм
автомобили
дороги
туризм
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Не верим рекламе: куда пока не надо ехать в путешествие
Уже написаны сотни статей про самые популярные туристические направления России. Однако, далеко не все из них действительно заслуживают внимания: многие откровенно переоценены. Где есть пиар, но нет содержания? Куда нужно ехать без завышенных ожиданий? Какие направления в целом стоит отложить на "когда-нибудь потом"?
audio/mpeg
Не верим рекламе: куда пока не надо ехать в путешествие
Уже написаны сотни статей про самые популярные туристические направления России. Однако, далеко не все из них действительно заслуживают внимания: многие откровенно переоценены. Где есть пиар, но нет содержания? Куда нужно ехать без завышенных ожиданий? Какие направления в целом стоит отложить на "когда-нибудь потом"?
audio/mpeg
В подкасте "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Монтаж: Анастасия ПаниотиКак и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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общество, путешествия, авто, маршруты - туризм, автомобили, дороги, туризм, подкаст, ян хайцеэр, куда поехать в выходные, антон шапарин, аудио
14:00 09.12.2021
 

Не верим рекламе: куда пока не надо ехать в путешествие

Не роскошь
Не верим рекламе: куда пока не надо ехать в путешествие
14:00
Читать ria.ru в
Уже написаны сотни статей про самые популярные туристические направления России. Однако, далеко не все из них действительно заслуживают внимания: многие откровенно переоценены. Где есть пиар, но нет содержания? Куда нужно ехать без завышенных ожиданий? Какие направления в целом стоит отложить на "когда-нибудь потом"?
В подкасте "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Монтаж: Анастасия Паниоти
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
Не роскошьОбществоПутешествияАвтоМаршруты - ТуризмАвтомобилиДорогиТуризмПодкастЯн Хайцеэркуда поехать в выходныеАнтон Шапарин
 
 
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