https://ria.ru/20211209/omikron-shtamm-1762971005.html
В EMA ответили на вопрос об эффективности вакцин против омикрон-штамма
В EMA ответили на вопрос об эффективности вакцин против омикрон-штамма - РИА Новости, 09.12.2021
В EMA ответили на вопрос об эффективности вакцин против омикрон-штамма
Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА пока не располагает достаточными данными об эффективности авторизованных в ЕС вакцин против нового штамма... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T16:28
2021-12-09T16:28
2021-12-09T16:28
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БРЮССЕЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА пока не располагает достаточными данными об эффективности авторизованных в ЕС вакцин против нового штамма COVID-19 "омикрон", сообщил на пресс-конференции представитель регулятора Марко Кавалери."На данный момент у нас нет достаточно информации о том, насколько этот штамм влияет на эффективность одобренных вакцин. Но мы проводим работу для получения этой информации. В любом случае мы готовы к быстрым мерам. Призываем компании, производящие вакцины, делиться с нами лабораторными испытаниями по уровню нейтрализации "омикрона", - заявил Кавалери.Представитель ЕМА добавил, что в ЕС также пока не могут с уверенностью утверждать, что новый вариант заменит преобладающий сейчас штамм "дельта" и займет первое место по заражениям в странах союза.
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в мире, европа, евросоюз, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
В EMA ответили на вопрос об эффективности вакцин против омикрон-штамма
Представитель EMA Кавалери: данных об эффективности вакцин против омикрон-штамма пока нет