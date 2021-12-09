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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211209/omikron-shtamm-1762923490.html
Данных о меньшей опасности омикрон-штамма пока нет, заявила Попова
Данных о меньшей опасности омикрон-штамма пока нет, заявила Попова - РИА Новости, 09.12.2021
Данных о меньшей опасности омикрон-штамма пока нет, заявила Попова
Достоверных данных о том, что вариант коронавируса "омикрон" будет менее опасным, нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T13:31
2021-12-09T13:31
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Достоверных данных о том, что вариант коронавируса "омикрон" будет менее опасным, нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мне очень хочется так думать тоже, но пока абсолютно достоверных данных, которые подтвердили бы любую из этих гипотез, у нас нет. Ориентируемся только на то, в чем абсолютно уверены", - сказала Попова журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли "омикрон" будет менее опасным.Она отметила, что вакцины в той или иной мере защищают от коронавируса, данные о том, в большей или меньшей степени они защищают от "омикрона", скоро появятся.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
13:31 09.12.2021
 
Данных о меньшей опасности омикрон-штамма пока нет, заявила Попова

Попова: достоверных данных о меньшей опасности омикрон-штамма пока нет

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлавный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Достоверных данных о том, что вариант коронавируса "омикрон" будет менее опасным, нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мне очень хочется так думать тоже, но пока абсолютно достоверных данных, которые подтвердили бы любую из этих гипотез, у нас нет. Ориентируемся только на то, в чем абсолютно уверены", - сказала Попова журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли "омикрон" будет менее опасным.
Она отметила, что вакцины в той или иной мере защищают от коронавируса, данные о том, в большей или меньшей степени они защищают от "омикрона", скоро появятся.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна ПоповаРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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