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Данных о меньшей опасности омикрон-штамма пока нет, заявила Попова
Данных о меньшей опасности омикрон-штамма пока нет, заявила Попова - РИА Новости, 09.12.2021
Данных о меньшей опасности омикрон-штамма пока нет, заявила Попова
Достоверных данных о том, что вариант коронавируса "омикрон" будет менее опасным, нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T13:31
2021-12-09T13:31
2021-12-09T13:31
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общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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анна попова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Достоверных данных о том, что вариант коронавируса "омикрон" будет менее опасным, нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мне очень хочется так думать тоже, но пока абсолютно достоверных данных, которые подтвердили бы любую из этих гипотез, у нас нет. Ориентируемся только на то, в чем абсолютно уверены", - сказала Попова журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли "омикрон" будет менее опасным.Она отметила, что вакцины в той или иной мере защищают от коронавируса, данные о том, в большей или меньшей степени они защищают от "омикрона", скоро появятся.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
Данных о меньшей опасности омикрон-штамма пока нет, заявила Попова
Попова: достоверных данных о меньшей опасности омикрон-штамма пока нет