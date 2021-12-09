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Москалькова заявила о росте числа обращений от россиян из-за рубежа
Москалькова заявила о росте числа обращений от россиян из-за рубежа - РИА Новости, 09.12.2021
Москалькова заявила о росте числа обращений от россиян из-за рубежа
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила в интервью РИА Новости о системном увеличении числа обращений в ее аппарат от зарубежных... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T10:58
2021-12-09T10:58
2021-12-09T10:58
в мире
татьяна москалькова
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила в интервью РИА Новости о системном увеличении числа обращений в ее аппарат от зарубежных соотечественников, в том числе из Украины, Турции, США, Латвии, Литвы, с просьбами о защите их прав и законных интересов."К сожалению, количество обращений от зарубежных соотечественников с просьбами защитить их права и законные интересы только возрастает. Ежегодно поступает около тысячи подобных жалоб. География просьб о помощи охватывает десятки стран: Украину, Турцию, США, Латвию, Литву и многие другие", - сказала Москалькова.По словам омбудсмена, зарубежные соотечественники просят о помощи при задержаниях и лишении свободы. "Поступают обращения по вопросам защиты прав семьи, включая содействие в возвращении несовершеннолетних детей на родину. Обращаются к нам и в связи с политически мотивированным давлением и притеснением российских соотечественников в ряде зарубежных стран", - рассказала Москалькова.
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в мире, татьяна москалькова, россия
Москалькова заявила о росте числа обращений от россиян из-за рубежа
Омбудсмен Москалькова заявила о росте числа обращений от соотечественников из-за рубежа