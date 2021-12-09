https://ria.ru/20211209/nuland-1763017290.html
В МИД не исключили возможность нового визита Нуланд в Россию
В МИД не исключили возможность нового визита Нуланд в Россию - РИА Новости, 09.12.2021
В МИД не исключили возможность нового визита Нуланд в Россию
Новый визит замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Москву пока не планируется, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T19:34
2021-12-09T19:34
2021-12-09T19:55
россия
в мире
сша
москва
сергей рябков
виктория нуланд
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Новый визит замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Москву пока не планируется, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Нет, пока ничего не планируется (визит Нуланд - ред.). Но все это достаточно подвижная материя, сегодня не планируется, а завтра может планироваться - я в данном случае безотносительно к тем или иным персоналиям говорю", - сказал Рябков."Но пока нет никаких договорённостей на эту тему", - добавил замминистра.
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россия, в мире, сша, москва, сергей рябков, виктория нуланд, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
19:34 09.12.2021 (обновлено: 19:55 09.12.2021)
В МИД не исключили возможность нового визита Нуланд в Россию
Замглавы МИД Рябков: визит Нуланд в Россию пока не планируется, но этого не исключают